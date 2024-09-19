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Сорин о том, что чемпионат России по лыжероллерам не показывали по ТВ: «Это неправильно. Здесь участвовали все наиболее именитые спортсмены»

Егор Сорин высказался об отсутствии трансляций чемпионата России по лыжероллерам.

Соревнования прошли с 15 по 19 сентября в Тюмени.

– Мне кажется, когда речь идет о развитии спорта в стране, это неправильно. Та борьба, что шла фактически во всех дисциплинах, тот азарт, с которым за гонками наблюдали совсем юные болельщики, пришедшие на трассу, точно не испортили бы телевизионную картинку.

Ведь практически все наиболее именитые спортсмены здесь участвовали. Да и многие успели соскучиться в межсезонье. Не говоря уже о том, что лыжными гонками у нас в стране занимается большое количество людей. И одна из основных государственных задач, считаю, стимулировать этот рост популярности. 

– Я уже не говорю про чувства спортсменов. Обидно, наверное, выходить на старт с ощущением, что тобой не интересуются.

– Когда приезжает телевидение, журналисты, когда спортсмена показывают, он и сам с другим настроем выходит на старт. Знает, что трансляцию увидят близкие, семья, люди, которые болеют и поддерживают его в регионах.

В условиях нашего отстранения от международных стартов мы все должны задуматься о том, как развивать свой вид спорта, а не рассуждать о том, кто кого любит, – сказал тренер российских лыжников. 

А что в лыжах? Их опять не показывают, а Большунов проиграл все гонки ЧР

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: RT
телевидение
logoсборная России (лыжные гонки)
чемпионат России
logoЕгор Сорин
лыжероллеры
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