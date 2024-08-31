Лыжероллеры. Финал Кубка России. Лукашова и Жилинский победили в спринтах, Устюгов – 7-й
Лукашова и Жилинский победили в спринтах в финале Кубка России по лыжероллерам.
Лыжероллеры
Финал Кубка России
Ханты-Мансийск
Спринт
Женщины
1. Виктория Лукашова2. Екатерина Попова
3. Василина Хачатурян
4. Вероника Бакиева
5. Екатерина Кипяткова
6. Ольга Летучева
Мужчины
1. Иван Жилинский
2. Евгений Багрев
3. Антон Юрьев
4. Иван Фрез
5. Павел Макаров
6. Дмитрий Воронин
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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