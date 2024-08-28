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Лыжероллеры. Финал Кубка России. Еремеева и Алипкин победили в гонках свободным стилем

В Ханты-Мансийске стартовал финал Кубка России по лыжероллерам.

Лыжероллеры

Финал Кубка России

Ханты-Мансийск

Женщины

10 км, свободный стиль 

1. Елизавета Еремеева – 21.49,9

2. Арина Былинко – 2,5 

3. Дарья Рогозина – 3,9

Мужчины

15 км, вольный стиль 

1. Андрей Алипкин – 26.25,0

2. Евгений Кудрявцев – 3,0

3. Матвей Кетов – 26,0

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
результаты
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
лыжероллеры
logoКубок России
Дарья Рогозина
Евгений Кудрявцев
logoАрина Былинко
logoЕлизавета Еремеева
Андрей Алипкин
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