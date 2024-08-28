Лыжероллеры. Финал Кубка России. Еремеева и Алипкин победили в гонках свободным стилем
В Ханты-Мансийске стартовал финал Кубка России по лыжероллерам.
Лыжероллеры
Финал Кубка России
Ханты-Мансийск
Женщины
10 км, свободный стиль
1. Елизавета Еремеева – 21.49,9
2. Арина Былинко – 2,5
3. Дарья Рогозина – 3,9
Мужчины
15 км, вольный стиль
1. Андрей Алипкин – 26.25,0
2. Евгений Кудрявцев – 3,0
3. Матвей Кетов – 26,0
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости