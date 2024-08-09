Елена Вяльбе: «Вообще не слежу за Олимпиадой, даже не знаю, кто там из россиян выступал. В Париж изначально нельзя было ехать»

Теги Олимпийская сборная России ФЛГР Елена Вяльбе Олимпиада-2024 Лыжи

Елена Вяльбе считает, что на Олимпиаду в Париже нельзя было ехать.

На Играх-2024 выступили 15 россиян в нейтральном статусе.

– К сожалению или, может быть, к счастью, вообще не слежу за Олимпиадой, даже не знаю, кто там из россиян выступал. Мне это было неинтересно.

– Выступали теннисисты, каноисты, велогонщики, пловец и батутистка. Медаль взяли только в теннисе – серебро. Как можно оценить такое выступление?

– Дело даже не в результате, а в том, что на Олимпиаду в Париж изначально нельзя было ехать. Для меня непонятно, что значит нейтральный спортсмен.

– Поменяется ли отношение к россиянам, кто получил нейтральный статус?

– Спортсмены сами приняли такое решение, все свободные люди. Для нашей страны они не сделали ничего плохого, но я с их мнением не согласна, – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

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36 комментариев
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Кто её продолжает спрашивать? У этих людей всё хорошо?
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Надеюсь , потом какой-нибудь новый Фрейд разберет феномен как люди могут превращаться из нормальных, которые достигли высот просто в каких-то зомби...
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Для чего мне знать, следит Вяльбе за ОИ или нет? Что это меняет по сути? Игры проходят, спортсмены выступают и завоевывают медали. Вяльбе не смотрит. Что дальше? Расскажите, что она ест на завтрак, тоже новость.
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Ответ Артем
тебя кто спросил?
Анна Лаптева
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Большунов в Пекине без флага и гимна выступал. Где было недовольство от Вяльбе?
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Вообще не слежу за словами Е.Вяльбе
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уже десятый раз говорит, как ей это не интересно)
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Ответ Marina Niskanen
Хотя бы для того, что от её мнения будет зависеть участие лыжников в Олимпиаде. Или Вы думаете, что кто-то из спортсменов пойдёт против мнения главы федерации?
Так ее мнение это пока сотрясание воздуха на летней олимпиаде, на которую ее подоречные и так не едут. К зимней будет «надо участвовать и доказать всем»
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тебя кто спросил?
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теть, ты целый год утверждала, что олимпиада не состоится, что там желтые жилеты, клопы. за базар-то ответишь?
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За то мы, затаив дыхание, следим за лыжами. Как там Красногорская лыжня? Сколько этапов выиграл Большунов?
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Лицемерка, не знает она . что такое нейтральный спортсмен.тьфу
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Та же Вяльбе:
«Это была какая-то жуткая мерзость. Безбожники». Елена Вяльбе об открытии Олимпиады в Париже
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Кто то скучал по интервью Вяльбе ?
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Ответ ABarca
Надеюсь , потом какой-нибудь новый Фрейд разберет феномен как люди могут превращаться из нормальных, которые достигли высот просто в каких-то зомби...
Считаю что Вяльбе никогда не была нормальной
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Ответ Больное животное
уже десятый раз говорит, как ей это не интересно)
Себя убеждает))
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Вяльбе только за давлением следит и за Россией 1, какие там олимпиады
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Ответ Дмитрий Квочкин
но бежала,бежала
....от своих проблем.....с головой (как выяснялось потом... с годами....)
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Да пусть идет лесом
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а мы вообще не следим за Вяльбе. а вот рыбки вяленой под Олимпиаду отведали бы
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Извините, глава федерации, которая всё контролирует и вывела лыжные гонки на супер уровень
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Снова вспомниди пол вяльба
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Супер атлет, супер тренер, но сейчас Иванько(
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Комментарий удален модератором
Ответ Кирилл Дубасов
Считаю что Вяльбе никогда не была нормальной
но бежала,бежала
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Ответ Дмитрий Квочкин
там долго перечислять
Там долго перечислять.....что она жрЁт на завтрак?
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Ответ Jan Paskel
Я хз, но мне кажется, что любитель спорта, энтузиаст, олимпиец из условной Норвегии точно посмотрит условные игры Брикс, то, что емк интересно.
экономику изучал? где ты увидел спрос на права показа игр брикс в Европе? Энтузазисты нужны на выборах.... в эрэфии
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Ответ bettini
Да выступайте вы в своих первенствах водокачек, радуйтесь дальше
Они там столько бабла гребут,что действительно живут и радуются.
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Да выступайте вы в своих первенствах водокачек, радуйтесь дальше
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Ответ leogoba
А ведь когда-то была адекватной...
никогда
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