Вяльбе об объявлении олимпийского перемирия: «Это пустые слова от МОК. Не думаю, что кто-то будет прислушиваться»

Теги лыжные гонки МОК ФЛГР Елена Вяльбе Олимпиада-2024 Политика Лыжи

Елена Вяльбе считает объявление олимпийского перемирия пустыми словами.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о начале олимпийского перемирия.

Перемирие стартует за неделю до открытия Олимпиады и заканчивается через неделю после закрытия Паралимпиады.

«МОК объявил олимпийское перемирие? А это что за организация?! Пусть занимаются Олимпийскими играми.

Это 100% пустые слова от МОК. Они же хотят перемирие во всем мире, так что, не думаю, что кто-то будет к ним прислушиваться.

Россия никому не объявляла войны. О каком перемирии может идти речь?» – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

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13 комментариев
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Прямо как твои изречения, лена.
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Что ответит Губерниев? Гонг!
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Ещё было приписано что Вяльбе должна закрыть рот на время проведения Олимпиады
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конченая
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"Россия никому не объявляла войны" - я знаю ещё одну страну, которая напала без объявления
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Ну и в чем она не права. Украина уже все о перемирии сказала. Уверен, что и Израиль за период олимпиады нанесет удары по сектору Газы, или даже начнет операцию в Ливание. и США я уверен нанесет удары по Йемену мстя за посольство. Потому что всем плевать на это перемирие
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