Вяльбе об объявлении олимпийского перемирия: «Это пустые слова от МОК. Не думаю, что кто-то будет прислушиваться»

Елена Вяльбе считает объявление олимпийского перемирия пустыми словами.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о начале олимпийского перемирия.

Перемирие стартует за неделю до открытия и заканчивается через неделю после закрытия Паралимпиады.

« объявил олимпийское перемирие? А это что за организация?! Пусть занимаются Олимпийскими играми.

Это 100% пустые слова от МОК. Они же хотят перемирие во всем мире, так что, не думаю, что кто-то будет к ним прислушиваться.

Россия никому не объявляла войны. О каком перемирии может идти речь?» – сказала глава Федерации лыжных гонок России.