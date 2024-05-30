Вероника Степанова: «Надо продумать систему взаимоотношений, где нас, лучших атлетов страны, используют в качестве «послов спорта»

Вероника Степанова предложила новую систему отношений спортсменов и государства.

«Да, для многих, в том числе для многих руководителей спорта, непривычно, что мы имеем мнение и хотим, чтобы оно учитывалось. Причем не через годы после завершения карьеры, а на пике узнаваемости.

Убеждена, что именно сейчас надо продумать и начать применять систему взаимоотношений, где нас, лучших атлетов страны, используют в качестве «послов спорта». Ключевое слово – «система». Я бы включила в нее три элемента:

– соревнования уровня Спартакиады/чемпионата страны в первую очередь нацелены на завоевание внимания целевой аудитории, прежде всего, молодежи. Интегральная оценка успешности – по просмотрам, комментариям и новым записавшимся заниматься этим спортом. Да, это сократит количество участников, но поможет аудитории сконцентрироваться на звездах. А перспективные юные спортсмены всегда пробьются. Простите за «якание», но я первые взрослые медали выиграла на первом же своем чемпионате страны в двадцать лет;

– общение с молодыми спортсменами, «маркетинг твоего вида спорта и образа жизни» вписаны в контрактные обязательства с государством. Зачем бежать именно тридцать гонок в сезон, когда можно вместо трех, условно, поехать на «Пионерскую правду» (советская традиция жива в лыжах и это прекрасно) и провести мастер-класс;

– государство помогает лучшим спортсменам бороться за узнаваемость, медийность с актерами, музыкантами и прочими деятелями искусств. Не в обиду им всем – мы ближе к народу и можем предложить больше», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова в колонке на «Матч ТВ».