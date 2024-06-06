Сорин опубликовал видео с тренировки Терентьевой на сборе в Кисловодске: «Наташа в строю, все хорошо, тренируется по индивидуальной программе»

Олимпийская чемпионка по лыжам Наталья Терентьева вернулась к тренировкам.

Тренер Егор Сорин опубликовал видео с лыжероллерной тренировки Терентьевой. Группа Сорина сейчас проводит сбор в Кисловодске.

«Видео для фанатов . Наташа в строю, все хорошо, тренируется по индивидуальной программе. На всех тренировках использует небольшой утяжелитель 😅», – написал Сорин.

Лыжница пропустила сезон-2023/24 из-за беременности.