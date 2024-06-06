Сорин опубликовал видео с тренировки Терентьевой на сборе в Кисловодске: «Наташа в строю, все хорошо, тренируется по индивидуальной программе»
Олимпийская чемпионка по лыжам Наталья Терентьева вернулась к тренировкам.
Тренер Егор Сорин опубликовал видео с лыжероллерной тренировки Терентьевой. Группа Сорина сейчас проводит сбор в Кисловодске.
«Видео для фанатов Натальи Терентьевой. Наташа в строю, все хорошо, тренируется по индивидуальной программе. На всех тренировках использует небольшой утяжелитель 😅», – написал Сорин.
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