Сорин опубликовал видео с тренировки Терентьевой на сборе в Кисловодске: «Наташа в строю, все хорошо, тренируется по индивидуальной программе»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) видео Егор Сорин Наталья Терентьева (Непряева) Лыжи

Олимпийская чемпионка по лыжам Наталья Терентьева вернулась к тренировкам.

Тренер Егор Сорин опубликовал видео с лыжероллерной тренировки Терентьевой. Группа Сорина сейчас проводит сбор в Кисловодске.

«Видео для фанатов Натальи Терентьевой. Наташа в строю, все хорошо, тренируется по индивидуальной программе. На всех тренировках использует небольшой утяжелитель 😅», – написал Сорин.

Лыжница пропустила сезон-2023/24 из-за беременности.

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