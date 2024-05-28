Александр Большунов – самый тестируемый РУСАДА спортсмен с начала 2024 года

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Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов чаще других спортсменов проходил тестирование Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с начала года.

С января по апрель 2024-го Большунов проверялся на допинг семь раз. Лыжники Савелий Коростелев, Вероника Степанова, Анастасия Кулешова и Елизавета Пантрина – по шесть.

В минувшем сезоне Большунов стал победителем общего зачета Кубка России.

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