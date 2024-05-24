В сборных Швеции может появиться методика подготовки лыж, основанная на ИИ

В Швеции рассказали о новой методике для подготовки лыж, основанной на искусственном интеллекте (ИИ).

В Технологическом университете Лулео разработали на базе ИИ методику, которая помогает оптимизировать скольжение лыж в различных условиях. Исследование проводилось при сотрудничестве с Олимпийским комитетом, Союзом биатлонистов и Федерацией лыжного спорта Швеции.

«Работа по внедрению этой методики на уровне национальных сборных уже ведется», – заявил исследователь университета Калле Каллиоринне.

Результаты исследований уже используются при разработке новых шлифовальных машин для спортивного инвентаря.

«Вообще, когда я слышу про ИИ, это немного пугает. Но в то же время звучит захватывающе, так что посмотрим, к чему это приведет. Если есть что-либо, что может нам помочь, то это стоит попробовать», – сказала олимпийская чемпионка из Швеции Йонна Сундлинг в комментарии для Aftonbladet.