Вероника Степанова: «Знатоки лыж» смеются – с российскими спортсменами бегать будут иранцы и северные корейцы?! А почему бы и нет»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) сборная Китая сборная Китая жен Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова предложила формат международных гонок для российских лыжников.

«Знатоки лыж» смеются – кто с российскими спортсменами сейчас бегать будет? Иранцы и северные корейцы?! А-ха-ха-ха!

А почему бы и нет – если сделать смешанные эстафеты, где российский чемпион бежит в команде с пятым номером иранской сборной, а пятый номер российской – с чемпионом если не всего Китая, то хотя бы десятимиллионного Харбина?

В спорте имеют значение две вещи: зрелищность и непредсказуемость. А традиции, по которым мы должны бегать исключительно с норвежцами и шведами, – для относительно небольшой группы эстетов. Людей, которые считают себя истинными болельщиками, но, увы, статистически являются не более чем погрешностью в измерениях аудитории.

Любой спорт, любые состязания можно раскрутить. Посмотрите на турецкий женский волейбол, ведущий в мире – кто-нибудь о турецком волейболе слышал еще десять лет назад? Вот что должно быть примером, особенно для девушек», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».

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17 комментариев
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То есть сравнила коллег-лыжников из дружественных стран со статистами, которые нужны только для того, чтобы разбавлять междусобойчик отечественных топов.
В общем подтвердила мнение "знатоков лыж"
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+15
Гири опять же к ногам можно привязывать. Или без левой палки.
Ботинки другого размера
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Надо идти дальше. Российская чемпионка с корейцем на плечах и по асфальту, а корейский чемпион рядом на легке и по лыжне.
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На днях Степанова призвала всех девушек-спортсменок фотографироваться для популярных иллюстрированных изданий голенькими. Если продолжать популяризацию лыжного спорта и биатлона то пусть и на трассу выходят голенькими, вот и будет массовый наплыв зрительский.
+7
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+7
Потому что, одноклеточная Вы наша, если бегать с северокорейцами и сирийцами, вскоре, соревноваться с норвежцами, финнами, шведами, швейарцами будет просто невозможно. Конечно, если уровень водокачки вас устраивает - нет вопросов
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Проще сразу делать что-то типа японских телешоу с веселыми полосами препятствий, рейтинг отпадный будет
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Фонтанирует снова, как-то поднадоела уже.
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А сзади можно биатлонистов запустить, чтоб бегалось поживее.
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Такими темпами вы сами скоро будете бегать как иранцы и корейцы
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Эритрейцы и бисау-гвинейцы.
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Степанова забыла добавить - бегать такие эстафеты будут по горам.
И без лыж.
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Ответ Ozz99
Надо идти дальше. Российская чемпионка с корейцем на плечах и по асфальту, а корейский чемпион рядом на легке и по лыжне.
Стою на асфальте я, в лыжи обутая.
То ли лыжи не едут, то ли я .....?
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Так выпьем же "За развитие лыжного спорта в Африке!"
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О, драсьте! Сама недавно писала, что кому интересны цатые номера на чемпионатах и что много там не совсем тех спортсменов, а сейчас передумала.
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Смеются сквозь слёзы.А что еще остаётся делать,если цензурных слов не осталось?
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