Вероника Степанова: «Знатоки лыж» смеются – с российскими спортсменами бегать будут иранцы и северные корейцы?! А почему бы и нет»

Вероника Степанова предложила формат международных гонок для российских лыжников.

«Знатоки лыж» смеются – кто с российскими спортсменами сейчас бегать будет? Иранцы и северные корейцы?! А-ха-ха-ха!

А почему бы и нет – если сделать смешанные эстафеты, где российский чемпион бежит в команде с пятым номером иранской сборной, а пятый номер российской – с чемпионом если не всего Китая, то хотя бы десятимиллионного Харбина?

В спорте имеют значение две вещи: зрелищность и непредсказуемость. А традиции, по которым мы должны бегать исключительно с норвежцами и шведами, – для относительно небольшой группы эстетов. Людей, которые считают себя истинными болельщиками, но, увы, статистически являются не более чем погрешностью в измерениях аудитории.

Любой спорт, любые состязания можно раскрутить. Посмотрите на турецкий женский волейбол, ведущий в мире – кто-нибудь о турецком волейболе слышал еще десять лет назад? Вот что должно быть примером, особенно для девушек», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».