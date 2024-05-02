Губерниев о предложении Степановой провести велогонку среди лыжников и биатлонистов: «Вероника – молодец, могу только приветствовать ее идею»

Дмитрий Губерниев заявил, что приветствует идеи Вероники Степановой.

Ранее Степанова предложила организовать гонку на велосипедах среди лыжников и биатлонистов.

«Любой движ хорош, надо придумывать новые форматы. Только такую гонку на велосипедах надо проводить не как шоу‑гонку, а как серьезные соревнования.

Когда шоу, все понимают, что это понарошку, и не столь интересно зрителям. Надо подойти к организации такой гонки со всей серьезностью, сделать ее на тренажерах, например, или договориться с профессиональными велогонщиками с соблюдением всех мер безопасности и так далее.

Вероника – молодец, она предлагает новые форматы и не плывет по течению. Каждый раз она заявляет о себе и заявляет о виде спорта. Поэтому я могу только приветствовать ее идею», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».