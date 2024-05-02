Губерниев о предложении Степановой провести велогонку среди лыжников и биатлонистов: «Вероника – молодец, могу только приветствовать ее идею»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев Вероника Степанова Лыжи

Дмитрий Губерниев заявил, что приветствует идеи Вероники Степановой.

Ранее Степанова предложила организовать гонку на велосипедах среди лыжников и биатлонистов.

«Любой движ хорош, надо придумывать новые форматы. Только такую гонку на велосипедах надо проводить не как шоу‑гонку, а как серьезные соревнования.

Когда шоу, все понимают, что это понарошку, и не столь интересно зрителям. Надо подойти к организации такой гонки со всей серьезностью, сделать ее на тренажерах, например, или договориться с профессиональными велогонщиками с соблюдением всех мер безопасности и так далее.

Вероника – молодец, она предлагает новые форматы и не плывет по течению. Каждый раз она заявляет о себе и заявляет о виде спорта. Поэтому я могу только приветствовать ее идею», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ». 

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2 комментария
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Велосипед предельно травматичен. Лыжникам и биатлонистам лучше на станках тренить.
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