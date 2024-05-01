Клэбо о возвращении в сборную Норвегии: «Будет меньше шума в прессе и вечных вопросов о том, смогу ли я выступать»

Йоханнес Клэбо высказался о возвращении в сборную Норвегии.

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжам готовился к прошлому сезону вне национальной команды.

– Я очень рад, что больше не нужно беспокоиться о работе над соглашением. Сейчас все внимание сосредоточено на чемпионате мира.

В этом сезоне обстоятельства изменились. То, что мне больше не нужно об этом думать, является плюсом. Папе [Хокуну] теперь будет спокойнее, и будет меньше шума в прессе. Мы не собираемся прятаться от СМИ, но больше не будет вечных вопросов о том, смогу ли я выступать. Теперь у них есть возможность переключиться и написать о чем-нибудь позитивном.

– Ты устал от того, что некоторые называют тебя жадным?

– Я понимаю, почему люди интерпретируют вещи так, как им хочется. Прошлой осенью я совершенно ясно дал понять, что дело никогда не было в деньгах. Главное – быстро бежать на лыжах.

В прошлом году я хотел поступить так, чтобы добиться максимального успеха. В этом году все по-другому.

– Что получалось лучше/хуже вне сборной? И в чем будут отличия теперь, когда ты возвращаешься в команду?

– За мои тренировки всегда отвечал дедушка [Коре Хесфлот], и у нас всегда был хороший план. Было приятно видеть, что, несмотря на то, что я был вне сборной и суету вокруг всего этого, я все равно, как мне кажется, провел хороший сезон, – сказал .

Лыжник рассчитывает провести два сбора с командой до лета и, возможно, один осенью. Он также планирует самостоятельные тренировки на высоте и заключил соглашение с федерацией о финансовой поддержке этих сборов.