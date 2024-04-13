Александр Легков: «Убежден, что Устюгов одарен крутым здоровьем. От природы у него его столько, что он может выигрывать все что угодно»

Александр Легков назвал Сергея Устюгова одаренным от природы спортсменом.

Легков и Устюгов – олимпийские чемпионы по лыжным гонкам.

– Я бы не сказал, что Устюгов показывает какие‑то феноменальные результаты. У Сергея они могут быть еще лучше. Все зависит от самого человека. Возраст (32 года – Sports) позволяет делать это.

– А здоровье?

– Здоровье… Ну, это же он говорит. Когда он выходит и занимает призовые места – все в порядке. Сейчас где‑то плохо, где‑то хорошо, но он же заезжает в призы. У Александра Большунова нет проблем со здоровьем? У Алексея Червоткина? У всех они есть, все тренируются нон‑стоп, ремонтируют себя, пользуются массажем и врачами.

Убежден, что Устюгов одарен крутым здоровьем. От природы у него его столько, что он может выигрывать все что угодно. Он может только позволять другим выигрывать, если не хочет сам. Понятное дело, что есть конкуренция, но результат этого сезона не лучший, – сказал Легков.