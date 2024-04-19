Шистад войдет в состав сборной Норвегии: «В следующий раз журналистам стоит уточнить у меня, прежде чем выкладывать пустые слухи»

Норвежская лыжница Шистад опровергла информацию СМИ об отказе от места в сборной.

Ранее издание VG сообщило, что Кристине Ставос Шистад не войдет в состав норвежской команды для подготовки к новому сезону.

«Решение [присоединиться к сборной] было принято, возможно, день назад. Недавно мы получили предложение и обсуждали его вместе с Лаге (Софиенлунд, тренером – Sports). Мы чувствуем, что это повышает шансы на успех и для Норвегии, и для меня предстоящей зимой. Все в выигрыше и все довольны.

Я сидела на диване, когда увидела публикацию VG о моем отказе от сборной. Я подумала: интересно, откуда они берут информацию? Наверное, в следующий раз им стоит уточнить у меня, прежде чем выкладывать пустые слухи», – сказала Шистад.

В минувшем сезоне лыжница заняла второе место в зачете спринтерских гонок на Кубке мира.