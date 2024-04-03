«Гонкой вполне довольна. С учетом вчерашних результатов за призы было не побороться». Пеклецова о том, что отыграла 31 позицию в пасьюте

Алина Пеклецова прокомментировала выступление в пасьюте в финале Кубка России.

отыграла 31 место и финишировала девятой.

«Сегодняшней гонкой вполне довольна. С учетом вчерашних результатов за призы в пасьюте было не побороться, но моей задачей было как можно лучше пробежать, показать хорошее чистое время и отыграть как можно больше позиций для последующих гонок.

Я стартовала из толпы, и даже лидеров не было видно. Только когда съезжала на транзит к стадиону, видела их, а лидеры уже поднимались в гору следующего круга. Быстро начала первый круг, поэтому под конец было тяжеловато», – сказала лыжница в эфире «Матч ТВ».