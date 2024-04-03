«Гонкой вполне довольна. С учетом вчерашних результатов за призы было не побороться». Пеклецова о том, что отыграла 31 позицию в пасьюте

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Алина Пеклецова Лыжи

Алина Пеклецова прокомментировала выступление в пасьюте в финале Кубка России.

Пеклецова отыграла 31 место и финишировала девятой.

«Сегодняшней гонкой вполне довольна. С учетом вчерашних результатов за призы в пасьюте было не побороться, но моей задачей было как можно лучше пробежать, показать хорошее чистое время и отыграть как можно больше позиций для последующих гонок.

Я стартовала из толпы, и даже лидеров не было видно. Только когда съезжала на транзит к стадиону, видела их, а лидеры уже поднимались в гору следующего круга. Быстро начала первый круг, поэтому под конец было тяжеловато», – сказала лыжница в эфире «Матч ТВ». 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не хватило круга чтобы подобраться по ближе к лидерам
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий