Бородавко о мини-туре в Кировске: «Это не ответ «Тур де Ски», мы можем сделать нисколько не хуже. Нужно перенимать все лучшее»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски Юрий Бородавко Кубок России Лыжи

Юрий Бородавко высказался о финале Кубка России по лыжам в Кировске.

Соревнования пройдут со 2 по 7 апреля в формате мини-тура и завершатся гонкой в гору. 

«Это не наш ответ «Тур де Ски», мы можем сделать нисколько не хуже. Надеюсь, найдут в следующем году маршрут из точки в точку.

Нужно перенимать все лучшее. Это будет великолепнейший тур, который будет интересен и спортсменам, и зрителям. Будет великолепная картинка», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».

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3 комментария
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Слабо себе представляю, где у нас можно сделать гонки и тур из точки в точку. В Альпах плотность населения (и населенных пунктов) и инфраструктура, в т.ч. спортивная, какого уровня. У нас из Тюмени в Малиновку очень долго ехать будут🤓
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Не нужно стесняться, добавляйте новые форматы.
Смешанные эстафеты и смешанные командные спринты, гонка из точки в точку, полноценный тур из 7 гонок.
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У нас большая страна и удивительно хороша
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