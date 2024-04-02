Бородавко о мини-туре в Кировске: «Это не ответ «Тур де Ски», мы можем сделать нисколько не хуже. Нужно перенимать все лучшее»

Юрий Бородавко высказался о финале Кубка России по лыжам в Кировске.

Соревнования пройдут со 2 по 7 апреля в формате мини-тура и завершатся гонкой в гору.

«Это не наш ответ «Тур де Ски», мы можем сделать нисколько не хуже. Надеюсь, найдут в следующем году маршрут из точки в точку.

Нужно перенимать все лучшее. Это будет великолепнейший тур, который будет интересен и спортсменам, и зрителям. Будет великолепная картинка», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».