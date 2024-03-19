Александр Большунов проиграл первую гонку в сезоне. До этого он выигрывал все личные старты – 23 подряд

Лыжник Александр Большунов потерпел поражение впервые в сезоне.

Сегодня на чемпионате России в Малиновке прошла классическая гонка с раздельным стартом на 10 км. Большунов финишировал на 9-м месте.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион выиграл 23 личных старта подряд – все гонки Кубка России и Спартакиады, спринт и скиатлон на чемпионате России.