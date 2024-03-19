Александр Большунов проиграл первую гонку в сезоне. До этого он выигрывал все личные старты – 23 подряд
Лыжник Александр Большунов потерпел поражение впервые в сезоне.
Сегодня на чемпионате России в Малиновке прошла классическая гонка с раздельным стартом на 10 км. Большунов финишировал на 9-м месте.
Ранее трехкратный олимпийский чемпион выиграл 23 личных старта подряд – все гонки Кубка России и Спартакиады, спринт и скиатлон на чемпионате России.
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