Александр Большунов проиграл первую гонку в сезоне. До этого он выигрывал все личные старты – 23 подряд

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Кубок России Александр Большунов Лыжи

Лыжник Александр Большунов потерпел поражение впервые в сезоне.

Сегодня на чемпионате России в Малиновке прошла классическая гонка с раздельным стартом на 10 км. Большунов финишировал на 9-м месте. 

Ранее трехкратный олимпийский чемпион выиграл 23 личных старта подряд – все гонки Кубка России и Спартакиады, спринт и скиатлон на чемпионате России.

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9 комментариев
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Может, Сане отдохнуть? Победы победами, но после болезни не очень полезно бегать. Все итак знают, что он лучший.
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Это была историческая серия
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Он не форме, это бывает
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Хейтеры, налетайте🤣
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я устал, босс ©
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