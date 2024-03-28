Вероника Степанова: «Лидер команды – это что, корона такая переходящая? Что она дает? Пустые титулы мне точно не нужны»

Вероника Степанова отреагировала на то, что Вяльбе назвала ее «лидером сборной».

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сказала в интервью: «С учетом таланта Степановой при должном настрое она должна обыгрывать всех, в том числе и Анастасию Кулешову. Конечно, это лидер сборной».

«Я не понимаю, что это за титул такой: «лидер сборной»? Есть конкретные соревнования, за победу в них есть призы и внимание публики через работу телевидения.

А «лидер команды» – это что, корона такая переходящая? В таком случае, как она выглядит и что она дает? Мне и победы то нужны выборочно – а уж пустые титулы не нужны точно», – написала лыжница в телеграм-канале.