Вероника Степанова: «Лидер команды – это что, корона такая переходящая? Что она дает? Пустые титулы мне точно не нужны»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова отреагировала на то, что Вяльбе назвала ее «лидером сборной».

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сказала в интервью: «С учетом таланта Степановой при должном настрое она должна обыгрывать всех, в том числе и Анастасию Кулешову. Конечно, это лидер сборной».

«Я не понимаю, что это за титул такой: «лидер сборной»? Есть конкретные соревнования, за победу в них есть призы и внимание публики через работу телевидения. 

А «лидер команды» – это что, корона такая переходящая? В таком случае, как она выглядит и что она дает? Мне и победы то нужны выборочно – а уж пустые титулы не нужны точно», – написала лыжница в телеграм-канале. 

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17 комментариев
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Наряду с бесспорно позитивными качествами, не только спортивными, к сожалению, по ходу сетевой и пиар активности Степанова нет-нет не брезгует и глупостями. В данном случае она рассуждает, как избалованная и недоразвитая примадонна.
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Ответ SkierNSK
"Мне и победы то нужны выборочно" Вот этот момент бы раскрыть. Это она не побеждала на КМ и ОИ потому что ей и не надо было, а если бы захотела - победила?😅
Выборочные победы - это те гонки, в которых она уверена. Обидно, что лидер сборной на данный момент - личность настолько малопозитивная.
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Ответ Rygeek
Практично она рассуждает. Истерика исходит от хейтеров.
Титул "лидера команды" типа не нужен, но нет повода не обсосать тему.
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Ответ Rygeek
Практично она рассуждает. Истерика исходит от хейтеров.
Каждому, как бы здравомыслящему человеку, нелишне помнить, что словами определяются понятия, смыслы и содержания. Чтобы не бродить среди хейтеров и не натыкаться на них. А персонам, типа Степановой, - тем более.
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Степанова, весна на дворе, тебе в спячку пора как медведю, только наоборот, нет лыж до ноября, давай до свидания, носи свою корону в своей берлоге.
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Ответ SkierNSK
"Мне и победы то нужны выборочно" Вот этот момент бы раскрыть. Это она не побеждала на КМ и ОИ потому что ей и не надо было, а если бы захотела - победила?😅
На КМ она не выйдет не на одну гонку т.к у нее там шансов победить ровно 0
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- Не надо аплодисментов, лучше деньгами))
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"Мне и победы то нужны выборочно"
Вот этот момент бы раскрыть. Это она не побеждала на КМ и ОИ потому что ей и не надо было, а если бы захотела - победила?😅
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Не нужны мне титулы - сумку Биркин давай!
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Ответ papadok
Титул "лидера команды" типа не нужен, но нет повода не обсосать тему.
Комментарий удален модератором
Ответ papadok
Титул "лидера команды" типа не нужен, но нет повода не обсосать тему.
Ну ты понял... :)
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Ответ Leonid73
Наряду с бесспорно позитивными качествами, не только спортивными, к сожалению, по ходу сетевой и пиар активности Степанова нет-нет не брезгует и глупостями. В данном случае она рассуждает, как избалованная и недоразвитая примадонна.
И где там БЕССПОРНО позитивные качества?🤭
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Ответ Leonid73
Наряду с бесспорно позитивными качествами, не только спортивными, к сожалению, по ходу сетевой и пиар активности Степанова нет-нет не брезгует и глупостями. В данном случае она рассуждает, как избалованная и недоразвитая примадонна.
Избалованная, врядли, скорее, недоразвитая. Но кто не грешил в 20+ лет?
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Ответ Andrei Andreev
На КМ она не выйдет не на одну гонку т.к у нее там шансов победить ровно 0
Она не пройдет на КМ и ОИ скорее всего сугубо по политическим причинам.
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