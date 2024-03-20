Елена Вяльбе: «Удивило не девятое место Большунова, а то, что он вообще выступает на ЧР-2024 – хочу, чтобы он был здоров и не закапывал себя в яму»
Елена Вяльбе оценила первое поражение Александра Большунова в сезоне.
Большунов стал девятым в классической разделке на 10 км на чемпионате России-2024 в Малиновке.
«Меня не удивило девятое место Большунова. Он все-таки болел, и это не прошло бесследно. Меня удивляет не поражение, а то, что он вообще здесь выступает. Я хочу, чтобы он был здоров и не закапывал себя в яму.
Победа Ермила Вокуева не была совсем неожиданной. Когда он вышел на коньковых лыжах, было ясно, что он будет высоко. Он один из сильнейших в даблполинге в мире, но непонятно, почему жюри не сделали классические зоны, во всем мире нельзя проходить гонку на одних руках», – рассказала Вяльбе.
Представляю, как бы выли и визжали местные патриботы, если бы условный глава норвежской федерации так вылизывал условного Клэбо и принижал других членов сборной.
В условиях тотального безумия и уже вызывающего отвращение лицемерия всего происходящего в нашей стране, только и остаётся, что представлять, потому что осознавать реальность происходящего всё ещё тяжело.