Елена Вяльбе: «Удивило не девятое место Большунова, а то, что он вообще выступает на ЧР-2024 – хочу, чтобы он был здоров и не закапывал себя в яму»

Елена Вяльбе оценила первое поражение Александра Большунова в сезоне.

стал девятым в классической разделке на 10 км на чемпионате России-2024 в Малиновке.

«Меня не удивило девятое место Большунова. Он все-таки болел, и это не прошло бесследно. Меня удивляет не поражение, а то, что он вообще здесь выступает. Я хочу, чтобы он был здоров и не закапывал себя в яму.

Победа Ермила Вокуева не была совсем неожиданной. Когда он вышел на коньковых лыжах, было ясно, что он будет высоко. Он один из сильнейших в даблполинге в мире, но непонятно, почему жюри не сделали классические зоны, во всем мире нельзя проходить гонку на одних руках», – рассказала .