Лыжи. Чемпионат России. Кулешова, Сорина, Прокофьева, Горбунова, Крупицкая, Истомина выступают в классической «разделке» на 10 км

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России гонка 10 км (жен) Анастасия Доценко Ольга Царева Анастасия Кулешова (Седова) Алиса Жамбалова Татьяна Сорина (Алешина) Анастасия Кириллова Лариса Рясина Лидия Горбунова (Дуркина) Ольга Якимушкина (Кучерук) Мария Истомина Екатерина Смирнова Христина Мацокина Алена Баранова Анастасия Фалеева Елизавета Шалабода Екатерина Евтягина Анастасия Игнатьева Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Дарья Непряева Евгения Крупицкая Ольга Жолудева Дарья Канева Екатерина Никитина Елизавета Маслакова Лыжи

Сегодня на чемпионате России по лыжам проходит женская классическая «разделка».

Альфа-Банк Чемпионат России по лыжным гонкам-2024

Малиновка

10 км, раздельный старт, классический стиль

Женщины

Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

42. Анастасия Кириллова

43. Екатерина Евтягина

47. Христина Мацокина

50. Анастасия Игнатьева

52. Ольга Якимушкина

53. Лариса Рясина

54. Алена Баранова

55. Анастасия Фалеева

57. Дарья Непряева

58. Ольга Жолудева

59. Екатерина Никитина

60. Анастасия Доценко

61. Ольга Царева

62. Дарья Канева

63. Татьяна Сорина

65. Елизавета Маслакова

67. Алиса Жамбалова

69. Анастасия Прокофьева

71. Екатерина Смирнова

73. Евгения Крупицкая

75. Мария Истомина

77. Лидия Горбунова

78. Елизавета Шалабода

79. Анастасия Кулешова

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Малиновке

43 комментария
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Степанова не бежит однако. Даже сложно представить, о чём тогда будут комментаторы рассказывать😅
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Кулешова скорее всего выиграет. Сорина и Горбунова, пожалуй, основные претенденты на второе/третье место.
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Уже заколебали со Степановой. Тактический и технический промах в финале лидирующих девчонок выдают за гений Степановой на спуске. На что и указали в беседе ряд тренеров, но комментаторы всё расшаркиваются перед ней.
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Ну всё, завели свою пластинку про Степанову… терпения нам всем
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Кого-то волнует: бежит, не бежит Степанова? Кроме Легкова с Губерниеаым,..
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Сорина слишком быстро начала.
А под конец сдулась.
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Они опять весь эфир будут про Степанову говорить?
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Ответ adamsmith
У Алины в приоритете конёк, у Кати - классика. Никитина не побежит тридцатку, например.
Я очень надеюсь что в этот раз Алину в эстафете поставят на конёк.
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Ответ SkierNSK
Степанова не бежит однако. Даже сложно представить, о чём тогда будут комментаторы рассказывать😅
Она сама будет сидеть рядом с ними и посредством комментариев любоваться собой. В "лучших" традициях Губерниева ((.
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Ответ Любитель_ФК
Не вижу Пеклецовой, хотя Никитина ее ровесница присутствует в протоколе.
У Алины в приоритете конёк, у Кати - классика. Никитина не побежит тридцатку, например.
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Ответ SkierNSK
Кулешова скорее всего выиграет. Сорина и Горбунова, пожалуй, основные претенденты на второе/третье место.
А я вот жду Непряеву с медалью
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Ответ закрыт по беспределу
А я вот жду Непряеву с медалью
У Дарьи стартовый номер неудобный.
Она не будет знать время своих основных конкуренток.
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Ответ SkierNSK
Степанова не бежит однако. Даже сложно представить, о чём тогда будут комментаторы рассказывать😅
Ну Губер будет говорить про рациональный подход. Ещë и себя прозорливого отметит, он же и по поводу непропуска скиатлона ей вопрос задавал)
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Ответ закрыт по беспределу
А я вот жду Непряеву с медалью
На дистанции Непряева слишком много в этом сезоне проигрывала. Трасса и подготовка конкретно к разделке за неё, но удивлюсь если она проиграет меньше 20 секунд третьему месту.
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Что за донный показ от матч ТВ?
Какие-то планы с высоты.
Сорину очень редко показывают.
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Ответ Pankratoff
Я очень надеюсь что в этот раз Алину в эстафете поставят на конёк.
Хорошо бы) Но у Архангельска по-прежнему нет второй классистки.
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Сорина на первом круге задала темп, выдержит ли его на втором, где Кулешова за ней будет накатывать, зная её время.
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В общем за медали борются ожидаемо Кулешова, Сорина, Горбунова, но Фалеева похоже вмешается и Смирнова ещё неплохо идёт
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Судя по показу женской разделки,где показывают после старта Кулешову,то в мужской будем смотреть только на Большунова
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Хотя Сорина ещё намного быстрее
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Фалеева прям с места в карьер начала
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Коллеги, как там дела? Нет возможности смотреть
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В спринте трассу усложнили, на дистанции облегчили, гениально....
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Ответ sergey2022
Комментарий удален пользователем
Которая не бежит...
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Без шансов для норгов💪
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Ответ Zlay Lenka
Коллеги, как там дела? Нет возможности смотреть
Пока рано о чем-то говорить; сильнейшие еще стартуют только.
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Ответ Док Аксель
Сорина на первом круге задала темп, выдержит ли его на втором, где Кулешова за ней будет накатывать, зная её время.
Сорина около 10 секунд проигрывает Фалеевой на 7,5 км... правда следующий отрезок Фалеева как-будто скромно пробежала
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Ответ adamsmith
У Алины в приоритете конёк, у Кати - классика. Никитина не побежит тридцатку, например.
Наверное такое имеет место быть, но Пеклецова на первой десятке классикой привезла Никитиной приличный разрыв. Ну думаю, что если у Пеклецовой проблемы с классикой, а они действительно есть, то ей полезно было бы стартануть для тренировки, все равно в этот день отдыхать не будет и пробежать в свои силы, хотя это дело уже тренеров , как готовиться к 30 -ке , а именно на нее видимо делается главная ставка на победу если конечно ее допустят по возрасту.
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Ответ NoSfer
Сорина около 10 секунд проигрывает Фалеевой на 7,5 км... правда следующий отрезок Фалеева как-будто скромно пробежала
Да вот похоже, что Фалеева ещë и добавила.
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Ответ закрыт по беспределу
Да вот похоже, что Фалеева ещë и добавила.
Вряд ли, она в одни ноги с Жолудевой последние 2,5 км прошла, а это скромновато...
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