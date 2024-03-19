Лыжи. Чемпионат России. Кулешова, Сорина, Прокофьева, Горбунова, Крупицкая, Истомина выступают в классической «разделке» на 10 км

Сегодня на чемпионате России по лыжам проходит женская классическая «разделка».

Альфа-Банк Чемпионат России по лыжным гонкам-2024

Малиновка

10 км, раздельный старт, классический стиль

Женщины

Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

42. Анастасия Кириллова

43. Екатерина Евтягина

47. Христина Мацокина

50. Анастасия Игнатьева

52. Ольга Якимушкина

53. Лариса Рясина

54. Алена Баранова

55. Анастасия Фалеева

57. Дарья Непряева

58. Ольга Жолудева

59. Екатерина Никитина

60. Анастасия Доценко

61. Ольга Царева

62. Дарья Канева

63. Татьяна Сорина

65. Елизавета Маслакова

67. Алиса Жамбалова

69. Анастасия Прокофьева

71. Екатерина Смирнова

73. Евгения Крупицкая

75. Мария Истомина

77. Лидия Горбунова

78. Елизавета Шалабода

79. Анастасия Кулешова

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Малиновке