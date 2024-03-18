Вик Уайлд о выборах президента: «Я надеюсь, что мы продолжим наш прогресс, превращая Россию в лучшую страну для всех ее жителей»
Вик Уайлд высказался о выборах президента в России.
«Я надеюсь, что мы продолжим наш прогресс, превращая Россию в лучшую страну для всех ее жителей», – сказал двукратный олимпийский чемпион по сноуборду.
Выборы президента в РФ проходили с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
В каком области у России прогресс за последние 10 лет наметился,кроме репрессий?
Это когда медали вручают за избиение беззащитного русского в тюрьме?
Или когда з/п в 100 000 платят не учителям,а за убийство людей?
30 лет назад почти везде было плохо, в чём поинт?
нефть, газ, сверхдоходы и так далее
А это как понимать? Самый заплюсованный коммент.