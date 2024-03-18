Вик Уайлд о выборах президента: «Я надеюсь, что мы продолжим наш прогресс, превращая Россию в лучшую страну для всех ее жителей»

Вик Уайлд высказался о выборах президента в России.

«Я надеюсь, что мы продолжим наш прогресс, превращая Россию в лучшую страну для всех ее жителей», – сказал двукратный олимпийский чемпион по сноуборду.

Выборы президента в РФ проходили с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов Владимир Путин набрал 87,28% голосов.