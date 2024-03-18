Вик Уайлд о выборах президента: «Я надеюсь, что мы продолжим наш прогресс, превращая Россию в лучшую страну для всех ее жителей»

Теги сноуборд Вик Уайлд Политика Р-Спорт Лыжи

Вик Уайлд высказался о выборах президента в России.

«Я надеюсь, что мы продолжим наш прогресс, превращая Россию в лучшую страну для всех ее жителей», – сказал двукратный олимпийский чемпион по сноуборду. 

Выборы президента в РФ проходили с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

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33 комментария
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Прогресс?
В каком области у России прогресс за последние 10 лет наметился,кроме репрессий?
Это когда медали вручают за избиение беззащитного русского в тюрьме?
Или когда з/п в 100 000 платят не учителям,а за убийство людей?
+51
-12
+39
Как называется эта болезнь, которая особенно ярко проявляется у Уайлда и Монсона?
+27
-6
+21
прогресс это когда машина стареет, но дорожает?
+20
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+18
И мы даже знаем этих жителей.
+12
-3
+9
Ответ Гамарджоба Генацвале
Комментарий скрыт
Да, 90-е в Штатах были лютые (
+11
-2
+9
Две Волги этому юноше!
+8
-1
+7
Ответ VictorVallecano
Как называется эта болезнь, которая особенно ярко проявляется у Уайлда и Монсона?
а им т о что , в США они были бы уже на свалке они там никто, а тут они "герои", обеспечены на всю жизнь по вполне приличным материальным стандартам.
+9
-2
+7
Ответ VictorVallecano
Как называется эта болезнь, которая особенно ярко проявляется у Уайлда и Монсона?
Меркантильность? Лицемерие?
+7
-3
+4
Ответ Гамарджоба Генацвале
Комментарий скрыт
90-ые были 30 лет назад
30 лет назад почти везде было плохо, в чём поинт?

нефть, газ, сверхдоходы и так далее
+4
-1
+3
До появления первого сноубордиста в госдуме 3…2…1
+3
-1
+2
Ответ Гамарджоба Генацвале
Россия потому что образовалась только в 91 году, а Путин пришёл в 99-м как и.о. Так лучше стали жить или хуже за это время, ответь? Нефть, газ были и до его прихода.
Нефть и газ были, но не по 100, а по 10
+2
0
+2
Ответ JIEOMEC
прогресс это когда машина стареет, но дорожает?
5 баллов!
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Кто это?
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А Вик быстро стал россиянином))
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Ответ Alex Armstrong
На этом сайте банят даже за самые безобидные комменты против власти. Сам через это прошел. Политика редакции проста: никакой гражданской позиции и ничего личного, сплошной бизнес, который надо сохранить, потому цензура здесь работает на полную
https://www.sports.ru/figure-skating/1115927104-plyushhenko-o-vyborax-dovolen-chto-narod-otdal-golos-za-nashego-dejstv.html?sl=1

А это как понимать? Самый заплюсованный коммент.
+2
-2
0
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