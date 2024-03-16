Елена Вяльбе: «Выборы президента – важнейшее событие в жизни страны, и я призываю каждого человека проголосовать»
Елена Вяльбе проголосовала на выборах президента России.
«Часть лыжников, в том числе и я, проголосовали вчера здесь, в Малиновке. Кто-то проголосует до конца субботы.
Выборы президента – это важнейшее событие в жизни страны, и я призываю каждого человека проголосовать», – сказала глава Федерации лыжных гонок России Вяльбе.
Выборы проходят с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.
До последнего думал идти, но отовсюду один призыв - «приходите, приходите, приходите». «Плевать, как вы проголосуете, главное, чтобы пришли». Я не знаю, что мешает нарисовать явку также, как и процент за императора, но, видимо, что-то мешает. А раз так, то первый раз за 15 лет, лучше дома посижу.