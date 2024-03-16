Елена Вяльбе: «Выборы президента – важнейшее событие в жизни страны, и я призываю каждого человека проголосовать»

Елена Вяльбе проголосовала на выборах президента России.

«Часть лыжников, в том числе и я, проголосовали вчера здесь, в Малиновке. Кто-то проголосует до конца субботы.

Выборы президента – это важнейшее событие в жизни страны, и я призываю каждого человека проголосовать», – сказала глава Федерации лыжных гонок России Вяльбе.

Выборы проходят с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.