Елена Вяльбе: «Выборы президента – важнейшее событие в жизни страны, и я призываю каждого человека проголосовать»

Теги лыжные гонки Владимир Путин ФЛГР Елена Вяльбе Политика Лыжи

Елена Вяльбе проголосовала на выборах президента России.

«Часть лыжников, в том числе и я, проголосовали вчера здесь, в Малиновке. Кто-то проголосует до конца субботы.

Выборы президента – это важнейшее событие в жизни страны, и я призываю каждого человека проголосовать», – сказала глава Федерации лыжных гонок России Вяльбе.

Выборы проходят с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов. 

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41 комментарий
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Почему когда я вижу фамилию Вяльбе мне хочется поглядеть под ноги - посмотреть не вляпался ли я в какое нибудь дерьмецо.
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Я на выборы всегда ходил, но в этот раз точно не пойду. Бойкот - кандидат от народа.

До последнего думал идти, но отовсюду один призыв - «приходите, приходите, приходите». «Плевать, как вы проголосуете, главное, чтобы пришли». Я не знаю, что мешает нарисовать явку также, как и процент за императора, но, видимо, что-то мешает. А раз так, то первый раз за 15 лет, лучше дома посижу.
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явка значит нужна, ну тогда индейская изба вам )
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Вялый призыв. Вялые кандидаты. Один кандидат уже не просто вялый, а практически вяленый.
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Было бы за кого, обязательно сходили. А так...
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Выборы без выбора. Сама участвуй в этом фарсе. Даже Надеждина зассали допустить
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Ответ kost68
явка значит нужна, ну тогда индейская изба вам )
Просто они забывают сказать что приходить надо в полдень на выборы)
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на этих т.н. "выборах" всего 4 кандидата? ахахахаха
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выборы - это действительно важнейшее событие. в путинской россии теперь уже вся страна электоральной султанат . ни о каких " выборах " кого бы то ни было и речь не идет. Эти т.н." кандидаты" даже сами не знают хотят ли они "победить".
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Голосуй, не голосуй , все равно победит лучший друг физкультурников.
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Вяльбе мне напоминает жену Сергея Юрьевича Белякова из Таганрога в нашей раше.
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А какой смысл, если главком активировал опцию продления контракта на 6 лет ещё в конце прошлого года? А других "кандидатов" в лицо знают разве что их близкие
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Когда Вяльбе уйдет в отставку за кошмар на Спартакиаде?
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Выборец так себе... Как в мясном отделе советского гастронома.
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Нормальные люди сами решат, без твоих советов. Занимайся лыжными гонками.
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Ответ Unknown Noname
Вялый призыв. Вялые кандидаты. Один кандидат уже не просто вялый, а практически вяленый.
и у него тоже вялый
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Ответ Вечно в бане
Я на выборы всегда ходил, но в этот раз точно не пойду. Бойкот - кандидат от народа. До последнего думал идти, но отовсюду один призыв - «приходите, приходите, приходите». «Плевать, как вы проголосуете, главное, чтобы пришли». Я не знаю, что мешает нарисовать явку также, как и процент за императора, но, видимо, что-то мешает. А раз так, то первый раз за 15 лет, лучше дома посижу.
Результат нарисовать можно. Явку и голоса за кого надо. А вот реально пришедших на избирательные участки людей не нарисуешь. Власть очень не хочет, чтобы народ шел в "отрицалово". Это бьет по ее легитимности
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+2
Че-то припозднилась с призывами) так можно и в немилость впасть)
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Почему когда я вижу фамилию Вяльбе мне хочется поглядеть под ноги - посмотреть не вляпался ли я в какое нибудь дерьмецо.
Какое качественное лицемерие.) Но до Газаева еще далековато.
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+2
В воскресенье в 12
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Почему когда я вижу фамилию Вяльбе мне хочется поглядеть под ноги - посмотреть не вляпался ли я в какое нибудь дерьмецо.
Потому что начинает попахивать
+1
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+1
Елена Вялая, желаю чтобы президент, за которого вы голосовали, никогда не выиграл, но это из области фантастики конечно
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Ответ Аркус
Вяльбе мне напоминает жену Сергея Юрьевича Белякова из Таганрога в нашей раше.
Та не была пропитой, а Вяльбе уже по горло заспиртована
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Ответ Олег Кузнецов
Какое качественное лицемерие.) Но до Газаева еще далековато.
Не понял о ком идёт речь.
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Ответ Андрей Балабаев
Выборы без выбора. Сама участвуй в этом фарсе. Даже Надеждина зассали допустить
Этот ваш кумир фальсификациями занимался и подлогом, платил за подписи (до этого его никто не знал), бегал по всем западным телеканалам и давал вьюшки, те ему оды пели и лыбились, западники его продвигали. Понятно что это враг для страны нашей и работает на запад . Хотите, себе его забирайте в свою страну, а нам в России он не нужен
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У вас в тегах некоторые кандидаты потерялись, исправьте плиз
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Призываешь? Ок, проголосую за Владислава Даванкова
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призывать вяльбе трудиться над тренировкоой мозга, видимо, уже поздно..
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Прям так усердно пытаются помазать всех этими выборами. Немного напоминает заседание Совбеза перед 24.02.22.
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Алкоголь важнее
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