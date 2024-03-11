Сорин – Губерниеву: «Вы позволяете себе оскорблять и поливать грязью людей, используя свои возможности на ТВ»

Тренер российских лыжников Егор Сорин оскорбил Дмитрия Губерниева.

8 марта на трассе «Лаура» в Краснодарском крае проходил женский масс-старт на Спартакиаде учащихся. 17 участниц получили травмы в результате массового завала на спуске.

«Прошу не искать виноватых, люди, отвечающие за проведение данных соревнований, сделают выводы», – заявил ранее Сорин, комментируя инцидент.

« , а тебе не стыдно мерзавцев защищать? Так, чисто по-человечески?» – написал в чате телеграм-канала группы Сорина.

«Дмитрий, мерзавец – это вы, до окончания официальной проверки и оценки действий людей, отвечающих за проведение конкретной гонки и в целом Спартакиады, позволяете себе оскорблять и поливать грязью людей, используя свои возможности на ТВ. Чисто по-человечески и по-мужски это неправильно», – ответил Сорин.