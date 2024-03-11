Сорин – Губерниеву: «Вы позволяете себе оскорблять и поливать грязью людей, используя свои возможности на ТВ»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) происшествия Дмитрий Губерниев Спартакиада Егор Сорин Лыжи

Тренер российских лыжников Егор Сорин оскорбил Дмитрия Губерниева.

8 марта на трассе «Лаура» в Краснодарском крае проходил женский масс-старт на Спартакиаде учащихся. 17 участниц получили травмы в результате массового завала на спуске.

«Прошу не искать виноватых, люди, отвечающие за проведение данных соревнований, сделают выводы», – заявил ранее Сорин, комментируя инцидент.

«Егор, а тебе не стыдно мерзавцев защищать? Так, чисто по-человечески?» – написал Губерниев в чате телеграм-канала группы Сорина.

«Дмитрий, мерзавец – это вы, до окончания официальной проверки и оценки действий людей, отвечающих за проведение конкретной гонки и в целом Спартакиады, позволяете себе оскорблять и поливать грязью людей, используя свои возможности на ТВ. Чисто по-человечески и по-мужски это неправильно», – ответил Сорин.

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20 комментариев
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После слов Вяльбе на тему произошедшего, в этой битве земноводных и пресмыкающихся я за Губерниева.
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Что прям дни выдались на загляденье. Ротенберга бараном назвали, Губерниева мерзавцем
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Ответ Добрый_Ээх
Хорошо умыл, Егор!
Умыл то хорошо, только и намекнул не плохо. Типа ты пацан не шуми, мы своих не сдаём. Сейчас найдём крайнего и сообщим, кто виноват. А уважаемых людей, не трогай
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Сошлись в бою жаба с гадюкой
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Так они конечно не мерзавцы, они бывшие спортсмены со средним баллом в школе 3.3 и люди для которых их спортсмены элемент монзтизации их некомпетентности.
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Хоть кто-то смелый нашелся, сказал хаму что он хам. Подмял под себя весь Матч ТВ, лезет комментировать то в чëм ни хрена не смыслит.
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Наконец-то стали называть человека ,как он этого заслуживает
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Вся вертикаль такая
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Сорину нельзя не произносить такое - иначе от кормушки отодвинут.
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Егор Владимирович, не связывайтесь Вы с этой субстанцией. Его, если не трогать, то оно и не...
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Ответ encaro_one
Кто-то, кому Сорин язык в попу засунул для обеливания, "до окончания расследования" обвинил самих спортсменок.
Учится у лучших, у гения смазки
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Хорошо умыл, Егор!
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Кто-то, кому Сорин язык в попу засунул для обеливания, "до окончания расследования" обвинил самих спортсменок.
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Стремно конечно хайповать на таком дерьме... Будьте людьми
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Тот случай, когда мерзавцы все. И Вяльбе, и Губерниев. Вяльбе, потому что не проявила эмпатии, а Губерниев, потому что ловит хайп. Сорин вообще не при делах.
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Ответ Максим Ларченков
Так они конечно не мерзавцы, они бывшие спортсмены со средним баллом в школе 3.3 и люди для которых их спортсмены элемент монзтизации их некомпетентности.
Поэтому у нас на прошлой ОИ 11 медалей в лыдах, 4 из них золотые. Первре место по общему числу мелалей, второе по золотым. Какие же некомпетентные люди у нас во главе лыжных гонок. Вы бы со своим средним баллом ниже тройки меньше писали, больше книги читали. Глядишь поумнели бы.
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