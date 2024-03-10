Следственный комитет ведет проверку по факту массового завала лыжниц в Сочи

Теги лыжные гонки происшествия Спартакиада Лыжи

Следственный комитет ведет проверку по факту массового завала лыжниц на трассе в Сочи.

8 марта на трассе комплекса «Лаура» проходила женская гонка Спартакиады учащихся. Спортсменки бежали при тумане и попали в завал на спуске – травмы получили 17 человек.

«В медиапространстве распространены сведения о том, что во время спортивных соревнований по лыжному спорту, участвуя в 10-километровом забеге и попав в снежную бурю, спортсменки получили повреждения. По данному факту следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СК России по краю незамедлительно организована проверка.

Ход и результаты проверки поставлены на контроль в следственном управлении. Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – заявили в управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

«Валяются девочки, у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – капец». Завал на Спартакиаде – поговорили с участницами

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26 комментариев
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Госпожа Вяльбе ответит за свою работу? Вопрос риторический, конечно
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Во всём виноват низкий уровень участниц!
Выяснился этот уровень, как раз во время гонки
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Ответ Kappa Pride
Госпожа Вяльбе ответит за свою работу? Вопрос риторический, конечно
Так там не то что за работу, там за ее слова после этого инцидента можно привлечь только.
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Тут и расследовать ничего не нужно. Выпустили в туман на неподобающую трассу. Фото, видео и показания свидетелей имеются. В итоге телесные повреждения средней тяжести. Виноват техделегат флгр белодонцев или как его там. И его начальник - глава флгр Вяльбе Е.В.
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ща на самих себя выйдут,и закроют дело.
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Интересно,Запад обвинят или нет?
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Виновато медиапространство
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Снежная буря будет серьёзно наказана.
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Ответ Заборостроитель
Виновато медиапространство
Виноват скользкий снег, виноват туман, виноваты девушки, какого черта их уровень не соответствует сложности трассы! Федерация и организаторы ВООБЩЕ ни при чем!
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Ответ внучок Бэйхайма
Комментарий скрыт
Если Вяльбе никакого отношение к этому старту не имела , что очень даже возможно , кто ей за язык тянул сразу же крайними назначить самих спортсменок?
Зачем она так поступила?
Правда потом опомнилась но уже было поздно.
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Ответ внучок Бэйхайма
Комментарий скрыт
Вяльбе - руководитель этих организаторов.
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Замнут—-Вяльбе редкая бесстыдница—-ее точно не тронут—-еще медальку на очень тощую грудь повесят…..
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Виноват блогер, 100 %
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Ответ andrey kaluga
Интересно,Запад обвинят или нет?
Ясно же, что туман и плохую погоду наслали англосаксы. Это их стиль работы.
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Ответ Kappa Pride
Госпожа Вяльбе ответит за свою работу? Вопрос риторический, конечно
Госпожа Вяльбе организатор Спартакиады?
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Ответ Kappa Pride
Госпожа Вяльбе ответит за свою работу? Вопрос риторический, конечно
Лично я верю в Губера, он стальной хваткой вцепился в эту возможность сделать все, что бы Вяльбе лично ответила. По Матч ТВ в новостях трубит о виновности организаторов и о попытке обвенить спортменок
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Ответ Darshan
Ясно же, что туман и плохую погоду наслали англосаксы. Это их стиль работы.
Ещё в плане Даллеса такие методы были описаны.
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Ответ Мультик
Тут и расследовать ничего не нужно. Выпустили в туман на неподобающую трассу. Фото, видео и показания свидетелей имеются. В итоге телесные повреждения средней тяжести. Виноват техделегат флгр белодонцев или как его там. И его начальник - глава флгр Вяльбе Е.В.
организаторов не оправдываю, но у спортсменов и их тренеров голова имеется или они в нее только едят? что мешало сняться с гонки, если видят неподобающие условия? в этом плане Степанова в кои то веки дельную мысль высказала
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В США другая система - нет проверяющих Роспотребнадзоров и прочих надзоров и следственного комитета, который по всем поводам возбуждает уголовные дела. Пострадавшие подают иски в суды (который на удивление беспристрастны) и получают такие суммы компенсаций, что организаторы других гонок без проверок и уголовных дел понимают, что надо все делать на совесть.
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Здоровья спортсменкам! Восстановиться без последствий🙏🏻
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Так жизнь устроена, что на тех, кто больше всех вопит о своей исключительности и востребованности, наплевав на всё и вся - такие позорные момент и попадают.
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Сложной найти белых и пушистых организаторов на туманной и заснеженной трассе. Особенно если они заслуженные и уважаемые люди.
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Пускать на аутсорсинг учебно-тренировочные сборы и проведение соревнований - недопустимо.
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