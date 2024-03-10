Следственный комитет ведет проверку по факту массового завала лыжниц в Сочи

Следственный комитет ведет проверку по факту массового завала лыжниц на трассе в Сочи.

8 марта на трассе комплекса «Лаура» проходила женская гонка Спартакиады учащихся. Спортсменки бежали при тумане и попали в завал на спуске – травмы получили 17 человек.

«В медиапространстве распространены сведения о том, что во время спортивных соревнований по лыжному спорту, участвуя в 10-километровом забеге и попав в снежную бурю, спортсменки получили повреждения. По данному факту следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СК России по краю незамедлительно организована проверка.

Ход и результаты проверки поставлены на контроль в следственном управлении. Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – заявили в управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

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