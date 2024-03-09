Участница Спартакиады Максимова: «Было много слов поддержки со стороны разных людей. От руководства ФЛГР ничего не было»

Лыжница Арина Максимова рассказала о завале, произошедшем на Спартакиаде учащихся.

8 марта в селе Эсто-Садок Краснодарского края проходил женский масс-старт на Спартакиаде учащихся. 17 человек получили травмы в результате завала – он случился при тумане, на спуске трассы.

— Когда выходили на старт, был ли туман?

— Мы толком не смогли даже выйти на разминку. Нам сказали, что трасса временно закрыта, потому что ратрак пошел. Мы не успели сходить на самые опасные спуски. Видимость была плохая, был туман. Даже когда шли до ваксов, их плохо было видно.

— Не возникало ли мыслей не выйти на старт из‑за условий?

— Нет, у меня не было. Нужно же бежать за команду и приносить очки.

— Реакция руководства ФЛГР могла показаться не самой приятной для лыжниц. Как вы отреагировали на слова , которая говорила, что в завале нет ничего страшного?

— Мне кажется, что она не сразу имела представление о всей ситуации. Просто на видео все не так, как кажется. На самом деле видимость была еще хуже, чем показано на видео.

— Еще хуже?

— Да‑да. Разница была.

— А слова поддержки от руководства ФЛГР и региональной федерации были?

— Было много слов поддержки со стороны разных людей. От руководства ничего не было, — сказала Максимова.

«Валяются девочки, у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – капец». Завал на Спартакиаде – поговорили с участницами