Участница Спартакиады Максимова: «Было много слов поддержки со стороны разных людей. От руководства ФЛГР ничего не было»

Теги лыжные гонки происшествия Матч ТВ Арина Максимова Лыжи

Лыжница Арина Максимова рассказала о завале, произошедшем на Спартакиаде учащихся.

8 марта в селе Эсто-Садок Краснодарского края проходил женский масс-старт на Спартакиаде учащихся. 17 человек получили травмы в результате завала – он случился при тумане, на спуске трассы.

— Когда выходили на старт, был ли туман?

— Мы толком не смогли даже выйти на разминку. Нам сказали, что трасса временно закрыта, потому что ратрак пошел. Мы не успели сходить на самые опасные спуски. Видимость была плохая, был туман. Даже когда шли до ваксов, их плохо было видно.

— Не возникало ли мыслей не выйти на старт из‑за условий?

— Нет, у меня не было. Нужно же бежать за команду и приносить очки.

— Реакция руководства ФЛГР могла показаться не самой приятной для лыжниц. Как вы отреагировали на слова Елены Вяльбе, которая говорила, что в завале нет ничего страшного?

— Мне кажется, что она не сразу имела представление о всей ситуации. Просто на видео все не так, как кажется. На самом деле видимость была еще хуже, чем показано на видео.

— Еще хуже?

— Да‑да. Разница была.

— А слова поддержки от руководства ФЛГР и региональной федерации были?

— Было много слов поддержки со стороны разных людей. От руководства ничего не было, — сказала Максимова. 

«Валяются девочки, у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – капец». Завал на Спартакиаде – поговорили с участницами

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16 комментариев
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А зачем Вяльбе поддерживать каких то участников школьной Спартакиады ?

Ей повезло что в России появился такой самородок как Александр Большунов. Вот рядом с ним надо тусоваться и показывать какой гигантский труд она внесла в его становление.
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Как говорится, без комментариев...
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А говорили же туман внезапно опустился уже во время гонки -горы же, погода то тут, то там. А на старте все было чудесно-расчудесно. Наврали что ли? Ай-яй-яй.
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Вяльбе должна покинуть свой пост,это фиаско. .
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Вяльбе с каждым годом все больше и больше становится российским чинушей, который решает свои, насущные проблемы, а для людей - дела нет!!! Нельзя столько оставаться на таких постах: поработал пятилетку - долой!!! И спрос должен быть...в том числе и за происшедшее...
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Валерьевна! Будь..... мужиком, дай реальную оценку, произошедшему инциденту 8 марта.....
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А зачем Вяльбе поддерживать каких то участников школьной Спартакиады ? Ей повезло что в России появился такой самородок как Александр Большунов. Вот рядом с ним надо тусоваться и показывать какой гигантский труд она внесла в его становление.
Ну Вяльбе же сказала,что они на лыжах просто кататься не умеют. Вот и реакция руководителя, который сейчас больше озабочен угадыванием мнения начальства про международные старты.
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Ответ Футбол, хоккей итд
Валерьевна! Будь..... мужиком, дай реальную оценку, произошедшему инциденту 8 марта.....
Реальная оценка - организаторы показали себя 32расами.
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Руководитель - не для говорить,
Ему успеть бы поруководить...
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Патриотический угар чиновников и искалечил молодых спортсменок. Одни придумали провести его в Сочи ради красивой параллели событий, забыв про сложность трассы и горы. Другие-побоялись отменить соревнования, как бы из не упрекнули в недостаточности патриотизма, а пострадали девушки! Которых и обвинили в недостаточном профессионализме. Хотели как лучше, получилось, как всегда. Хотели перед выборами порадовать главного героя , а вышел кровавый замес. Получилось очень реалистично, в духе времени
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