Делегат ФЛГР о завале лыжниц: «Старт был в соответствии с регламентом, погодные условия не противоречили правилам»

В ФЛГР после инцидента с лыжницами заявили, что старт не противоречил регламенту.

Сегодня 17 человек получили травмы в результате массового завала на трассе «Лаура» в Краснодарском крае. Женская гонка проходила на Спартакиаде учащихся в условиях тумана.

«Старт был дан в соответствии с регламентом соревнований, погодные условия не противоречили правилам.

С 7 до 9 часов утра прошел сильный заряд снега, который полностью засыпал лыжню плотным слоем. Во время соревнований снег не шел, но объект находился в зоне густой переменной облачности.

В основном характер травм – это ушибы, точное количество пострадавших и повреждения будут известны к концу дня.

Две спортсменки пострадали сильно: у одной перелом предплечья, у второй травма головы. Все спортсмены вернулись в гостиницу, спортсменку с травмой головы оставили в больнице для наблюдения.

Соревнования среди юношей перенесли на завтра. Вместо масс-старта будет проведена гонка с раздельным стартом», – заявил технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов.

«Валяются девочки, у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – капец». Завал на Спартакиаде – поговорили с участницами