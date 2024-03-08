Делегат ФЛГР о завале лыжниц: «Старт был в соответствии с регламентом, погодные условия не противоречили правилам»

Теги лыжные гонки травмы происшествия ФЛГР Спартакиада ТАСС Игорь Беломестнов Лыжи

В ФЛГР после инцидента с лыжницами заявили, что старт не противоречил регламенту.

Сегодня 17 человек получили травмы в результате массового завала на трассе «Лаура» в Краснодарском крае. Женская гонка проходила на Спартакиаде учащихся в условиях тумана.

«Старт был дан в соответствии с регламентом соревнований, погодные условия не противоречили правилам.

С 7 до 9 часов утра прошел сильный заряд снега, который полностью засыпал лыжню плотным слоем. Во время соревнований снег не шел, но объект находился в зоне густой переменной облачности.

В основном характер травм – это ушибы, точное количество пострадавших и повреждения будут известны к концу дня.

Две спортсменки пострадали сильно: у одной перелом предплечья, у второй травма головы. Все спортсмены вернулись в гостиницу, спортсменку с травмой головы оставили в больнице для наблюдения.

Соревнования среди юношей перенесли на завтра. Вместо масс-старта будет проведена гонка с раздельным стартом», – заявил технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов.

«Валяются девочки, у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – капец». Завал на Спартакиаде – поговорили с участницами

15 комментариев
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Конечно, теперь чинуши от лыж будут выгораживать друг друга, и в итоге «Рафик полностью неувиновен!!!»
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В общем все идет по плану, ничего особенного не случилось.
Все на лыжню! Привет участникам Спартакиады!
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Стли известны подробности. Погода ни при чём. Просто водитель моторной лодки был пьян.
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Остался только один вопрос: Гонку почему не остановили?
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Старт был нормальный, а дальше трава не расти. Нормально, чо
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В фильме "Виват, гардемарины" императрица Елизавета говорит своем придворному-немцу: "Это вы ТАМ по факту живете, а мы ТУТ - по воле Божьей".
Чтим традиции...
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В общем понятно - виновато климатическое оружие!
А кто за ним стоит - все мы знаем ))
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А в регламенте про туман конечно не написано, это же не биатлон или горные лыжи, которым он мешает, а то что этот кусок трассы соответствует горным лыжам никто не додумался.
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Им не стыдно такое говорить...
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Комментарий удален пользователем
Все уже все поняли. Но что-то я не слышу высказываний по поводу возмещения вреда здоровью спортсменов, или я что-то пропустил?
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в рамках закона
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и кто же понесёт ответсвенность за всё травмы лыжниц?
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Пора понять - лыжи не для этих мест. Серьезная трагедия вопрос времени. Будут упорствовать с проведением здесь соревнований - случится что-нибудь еще хуже.
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Ответ Лизавета Анна -Мария
Комментарий удален пользователем
Если наложили гипс, то зачем держать ее в больнице?
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Ответ Юрій Матюшенко
Если наложили гипс, то зачем держать ее в больнице?
Да, я потом тоже пришла к этому же выводу))
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