Технический делегат ФЛГР о массовом завале лыжниц: «Претензий по поводу трассы не было на совещании представителей команд»

Технический делегат ФЛГР высказался о завале лыжниц на Спартакиаде учащихся.

В селе Эсто-Садок в Краснодарском крае проходил масс-старт в рамках Спартакиады учащихся. В ходе гонки несколько спортсменок получили травмы из-за массового завала.

– Почему было дано разрешение на проведение гонки?

– А почему должен быть запрет?

– Перед стартом погодные условия были иными?

– с 7 до 9 утра прошел сильный заряд снега, который полностью засыпал лыжню плотным слоем. Во время соревнований снег не шел, но объект находился в зоне густой переменной облачности.

– Тренеры и спортсмены были знакомы с трассой заранее?

– Информация для команд (со схемами трасс) была опубликована на сайте ФЛГР (Федерации лыжных гонок России) еще в январе. Все соревновательные трассы соответствуют правилам соревнований и имеют сертификаты гомологации.

Спортсмены находятся на объекте с 6 марта. Трасса готовилась и готовится каждый день. Уже прошел первый день соревнований (раздельный старт свободным стилем) по этой трассе. Вчера была проведена официальная тренировка на соревновательной трассе. На совещании представителей команд по поводу трассы для масс‑старта претензий не было.

– Почему на спуск, где упали девочки, перед гонкой пустили ратрак?

– В связи с отсутствием лыжни (ее засыпало). Жюри приняло решение проложить новую лыжню. На трассе льда не было.

– Кто, на ваш взгляд, несет ответственность за произошедшее на трассе?

– Странный вопрос, – сказал технический делегат ФЛГР Игорь Беломестнов.

«Валяются девочки, у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – капец». Завал на Спартакиаде – поговорили с участницами