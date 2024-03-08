Технический делегат ФЛГР о массовом завале лыжниц: «Претензий по поводу трассы не было на совещании представителей команд»

Теги лыжные гонки происшествия ФЛГР Спартакиада Матч ТВ Игорь Беломестнов Лыжи

Технический делегат ФЛГР высказался о завале лыжниц на Спартакиаде учащихся.

В селе Эсто-Садок в Краснодарском крае проходил масс-старт в рамках Спартакиады учащихся. В ходе гонки несколько спортсменок получили травмы из-за массового завала.

– Почему было дано разрешение на проведение гонки?

– А почему должен быть запрет?

– Перед стартом погодные условия были иными?

– с 7 до 9 утра прошел сильный заряд снега, который полностью засыпал лыжню плотным слоем. Во время соревнований снег не шел, но объект находился в зоне густой переменной облачности.

– Тренеры и спортсмены были знакомы с трассой заранее?

– Информация для команд (со схемами трасс) была опубликована на сайте ФЛГР (Федерации лыжных гонок России) еще в январе. Все соревновательные трассы соответствуют правилам соревнований и имеют сертификаты гомологации.

Спортсмены находятся на объекте с 6 марта. Трасса готовилась и готовится каждый день. Уже прошел первый день соревнований (раздельный старт свободным стилем) по этой трассе. Вчера была проведена официальная тренировка на соревновательной трассе. На совещании представителей команд по поводу трассы для масс‑старта претензий не было.

– Почему на спуск, где упали девочки, перед гонкой пустили ратрак?

– В связи с отсутствием лыжни (ее засыпало). Жюри приняло решение проложить новую лыжню. На трассе льда не было.

– Кто, на ваш взгляд, несет ответственность за произошедшее на трассе?

– Странный вопрос, – сказал технический делегат ФЛГР Игорь Беломестнов.

«Валяются девочки, у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – капец». Завал на Спартакиаде – поговорили с участницами

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25 комментариев
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Объявлен конкурс "Кто лучше отмажется и кого назначат виновным".
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"Странный вопрос" 😅
На случай важных переговоров))
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Нет ну вот интересно в Краньска Гора КМ отменён на завтра гигантский слалом,-туман, та же высота- 800 м, как и здесь.Из-за погодных условий. Там конечно скорости не такие маленькие, как здесь в класс. лыжах, НО все заранее предупреждены и гонка отменена.
А ТУТ ?🤔😠
Гонка началась именно в туман, а не позже облако спустилось.
Пора находить и наказывать виновных!
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+8
В общем-яснапанятна.Юные лыжники сами виноваты.А вообще лучше молчать всем ответственным за произошедшее.До суда.
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Странно думать что это странный вопрос.
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Технический делегат грамотно разрудил кто виноват:
- Команды - они знали трассу, она опубликована
- Жюри - они послали ратрак чистить трассу
- Тракторист - не так почистил
А технический делегат и Федерации вообще к этому не имеют отношения.
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Ответ Olga.t
Объявлен конкурс "Кто лучше отмажется и кого назначат виновным".
Элен вне подозрений, она лицо с доверенностью
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Ответ Ковид 07.10.52
Не надо сравнивать горные и беговые лыжи, там совсем разные скорости и требования.
В том то и дело и там и там 800 метров- горы, и надо ли было проводить данные соревнования на трассах такой высоты, где разгон беговых совпадает по скоростям с горными лыжами( в данном повороте, где произошёл массовый завал)..это же абсурд.
Эти семнадцатилетки совсем не готовы были проходить повороты с такими скоростями,по обледеневшей трассе, с взрыхлённым снегом да и в полном тумане-сильной облачности.
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Сказочный делегат
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Как всегда никто не виноват
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"Кто ответственный за происходящее?"
"Странный вопрос"

Действительно, какая ответственность, вы о чём? Вы вообще за Россию болеете?
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- Адольф, скажите, почему Вы напали на Польшу?
- Странный вопрос
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Вопрос и правда странный. Всё же прописано в документах. Здесь уже следующий вопрос надо задавать - ответят ли те, кто в этом виноват?
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-почему вы пришли на работу к обеду, годом и пьяным?
-странный вопрос.
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А та женщина(руководитель флгр) говорила что они никак не связаны с этим стартом !
Соврала что ли ?
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Ответ Лукерья
Нет ну вот интересно в Краньска Гора КМ отменён на завтра гигантский слалом,-туман, та же высота- 800 м, как и здесь.Из-за погодных условий. Там конечно скорости не такие маленькие, как здесь в класс. лыжах, НО все заранее предупреждены и гонка отменена. А ТУТ ?🤔😠 Гонка началась именно в туман, а не позже облако спустилось. Пора находить и наказывать виновных!
Вяльбе утверждает, что перед стартом видимость была лучше. Возможно. Но подумать, что может внезапно опуститься туман (частое явление в горах), тем более тренеры стояли сразу после спуска, как-то не получилось у них, почему-то.
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Странный ответ на этот вопрос.
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А если были претензии, то что?? Сказали бы: кому не нравится, могут не бежать и все на этом. Сейчас прям все будут под наивных единорожков косить🥴
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Представители команд доверились опытным организаторам, зная, что федерацию возглавляет известная в прошлом лыжница.
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Вот видео
https://static.life.ru/publications/2024/3/8/347493543605.1523.mp4

И каждый может сам делать выводы.
Интересно было бы получить комментарии тех, кто занимался на высоком уровне лыжными гонками))
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Да, ребят, после таких новостей я понял, что дома на диване колу пить гораздо безопаснее чем весь этот ваш спорт -)
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Ответ Rygeek
Вяльбе утверждает, что перед стартом видимость была лучше. Возможно. Но подумать, что может внезапно опуститься туман (частое явление в горах), тем более тренеры стояли сразу после спуска, как-то не получилось у них, почему-то.
Три в одном: туман(быстро опустившийся); спуск слишком скоростной (мальчик на тренировке здесь нёсся со скоростью горных лыж и сломал палец); и опять же спуск -не правильно подготовленная трасса . Она растаяла, там рыхлый снег, а перед соревнованиями еще прошли ратраком.
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Ответ Baym
В общем-яснапанятна.Юные лыжники сами виноваты.А вообще лучше молчать всем ответственным за произошедшее.До суда.
Похоже на то. Уже: во всем виноваты, видите ли -"представители команд". Следующий этап: виноваты спортсменки, что сами не снялись с гонки ввиду погодных условий.
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