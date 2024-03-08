Губерниев о массовом завале лыжниц: «Это преступление, и люди должны ответить по закону. Кто проводит такие соревнования? Козлы и придурки»

Теги лыжные гонки происшествия Дмитрий Губерниев Спартакиада Спорт-Экспресс брань Лыжи

Дмитрий Губерниев жестко раскритиковал организаторов Спартакиады учащихся в Сочи.

Сегодня во время лыжного масс-старта девушек произошел массовый завал. Некоторые участницы гонки получили травмы.

«Это про здоровье наших детей. Там сложные переломы! Одну девочку, насколько я знаю, еле нашли, она в лесу потерялась.

Да, туман спустился незаметно. Но я сейчас на связи с людьми на месте. Вопрос – почему гонку не остановили? Рейс-директор соревнований кто, товарищ Беломестнов, который заместитель Вяльбе?

Ребят, вы на своем месте вообще хоть немножко работаете? Я считаю, это преступление, и люди должны ответить по закону. Кто те люди, которые проводят такие соревнования? Козлы и придурки», – сказал комментатор.

«Три черепно-мозговые травмы, два открытых перелома ног и много переломов пальцев рук и кистей – это итоги лыжной гонки девушек в Сочи», – написал Губерниев в телеграм-канале.

«Валяются девочки, у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – капец». Завал на Спартакиаде – поговорили с участницами

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21 комментарий
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Вяльбе даже не за этот факт, а за её комментарий насчёт событий должна быть немедленно вышвырнута. Без всяких расследований.
Она неадекватная.
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-6
+56
Ответ unreality
Вяльбе даже не за этот факт, а за её комментарий насчёт событий должна быть немедленно вышвырнута. Без всяких расследований. Она неадекватная.
Она всецело поддерживает царя-батюшку и всё что он делает. Так что ничего ей не будет, даже если бы она сама лично этим девчонкам руки переломала
+19
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+14
губерниев пиши путину иначе в рф вопросы не решаются
+3
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Ну, ответят "ответственные". Водитель глейдера ответит.
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Очевидно, что такого быть не должно, и это ненормально. Это первое
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Сейчас губа разгуляется
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Вижу народ больше всего в этой ситуации интересуют слова Вяльбе. И чем вы отличаетесь от организаторов?
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Да что вы, Дмитрий, там одна рукамиводительница уже высказалась, что дети сами виноваты, спортсмены фиговые попались, понимаете? У нас же в флгр как в Спарте - самых слабых бросаем на горную трассу в туман. Если выживут - получат шанс попасть на цп. Ноу криминалити!
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Отчётность-наше всё! Не посмели отменить соревнования, тогда обвинят в непатриотизме, а надо ведь всем доказывать, как прекрасно живётся под санкциями, тем более, перед выборами.
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Ответ kost68
губерниев пиши путину иначе в рф вопросы не решаются
Валиевой, она взахлеб рассказывала о счастье, что такой президент устроил молодежи спортивные соревнования.
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Ответ Владислав Романов
Не видел что она говорила, можно вкратце?
Участники сами типа виноваты
https://www.sports.ru/skiing/1115898328-vyalbe-o-zavale-na-spartakiade-uchashhixsya-nichego-strashnogo-vse-del.html
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В любом случае, должна быть уголовная ответственность для руководителей и организаторов этой бойни детей.
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У Губы минута славы
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Боюсь, что никто не пострадает из тех, кто должен пострадать за организацию такого безобразия.
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Вот оно наследие ОИ14 в деле...трасса есть, а обслуживать и проводить нормально некому.
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...жаба гадюку
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