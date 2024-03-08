Губерниев о массовом завале лыжниц: «Это преступление, и люди должны ответить по закону. Кто проводит такие соревнования? Козлы и придурки»
Дмитрий Губерниев жестко раскритиковал организаторов Спартакиады учащихся в Сочи.
Сегодня во время лыжного масс-старта девушек произошел массовый завал. Некоторые участницы гонки получили травмы.
«Это про здоровье наших детей. Там сложные переломы! Одну девочку, насколько я знаю, еле нашли, она в лесу потерялась.
Да, туман спустился незаметно. Но я сейчас на связи с людьми на месте. Вопрос – почему гонку не остановили? Рейс-директор соревнований кто, товарищ Беломестнов, который заместитель Вяльбе?
Ребят, вы на своем месте вообще хоть немножко работаете? Я считаю, это преступление, и люди должны ответить по закону. Кто те люди, которые проводят такие соревнования? Козлы и придурки», – сказал комментатор.
«Три черепно-мозговые травмы, два открытых перелома ног и много переломов пальцев рук и кистей – это итоги лыжной гонки девушек в Сочи», – написал Губерниев в телеграм-канале.
«Валяются девочки, у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – капец». Завал на Спартакиаде – поговорили с участницами
Она неадекватная.
https://www.sports.ru/skiing/1115898328-vyalbe-o-zavale-na-spartakiade-uchashhixsya-nichego-strashnogo-vse-del.html