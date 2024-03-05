«Если кольца не отклеивать, то ДПС останавливает узнать, кто за рулем». Бессмертных продает авто, подаренное за медаль Сочи-2014
Александр Бессмертных рассказал о продаже авто, подаренного за медаль Сочи-2014.
Серебряный призер Олимпиады в эстафете отметил, что машине требуется ремонт из-за поломанного двигателя.
«Таких машин мало! Если кольца не отклеивать, то ДПС останавливает узнать, кто за рулем», – написал Бессмертных.
Например, последние 10 лет читаю в мануалах к БМВ, что масло в АКПП и редукторы залито «на весь срок службы» и менять его не надо. Думаете, это реально рассчитано на 15-20 лет эксплуатации и миллион км?
Мы свои бмв стараемся каждые 3-5 лет менять, и то могут уже даже на 80-100 тысячах уже быть проблемы с маслосьемными колпачками, прокладками, редуктором и т д и т п.