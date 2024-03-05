«Если кольца не отклеивать, то ДПС останавливает узнать, кто за рулем». Бессмертных продает авто, подаренное за медаль Сочи-2014

Теги Сочи-2014 лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Бессмертных Лыжи

Александр Бессмертных рассказал о продаже авто, подаренного за медаль Сочи-2014.

Серебряный призер Олимпиады в эстафете отметил, что машине требуется ремонт из-за поломанного двигателя. 

«Таких машин мало! Если кольца не отклеивать, то ДПС останавливает узнать, кто за рулем», – написал Бессмертных. 

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15 комментариев
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Ушатать двигатель в мерсе - это надо талант иметь..
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Ответ elan_
Ушатать двигатель в мерсе - это надо талант иметь..
ушатать двиг на Мерсе я вам скажу, намного проще чем на большинстве других авто)
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Ответ panin73
ушатать двиг на Мерсе я вам скажу, намного проще чем на большинстве других авто)
Не надо писать ерунду, если этот мотор вовремя и хорошо обслуживать, он практически вечный.
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Ответ Александр Бородин
Че он там умудрился с ним сделать, раз движку хана?
… а теперь «Ракета»!
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Че он там умудрился с ним сделать, раз движку хана?
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Таксовал???
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Ответ Сергей
Таксовал???
Если только со сменщиком для круглосуточной работы. Который в багажнике отдыхает, чтобы не заезжать в парк.
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Саурон собирает свои кольца назад.
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Ответ elan_
Ушатать двигатель в мерсе - это надо талант иметь..
Да ладно, за 10 лет и условно 300к км пробега движок легко ушатать до капиталки. Давно прошли те времена, когда немцы делали их с ресурсом на миллион км. Сейчас авто не столько инженеры разрабатывают, сколько маркетологи.
Например, последние 10 лет читаю в мануалах к БМВ, что масло в АКПП и редукторы залито «на весь срок службы» и менять его не надо. Думаете, это реально рассчитано на 15-20 лет эксплуатации и миллион км?
Мы свои бмв стараемся каждые 3-5 лет менять, и то могут уже даже на 80-100 тысячах уже быть проблемы с маслосьемными колпачками, прокладками, редуктором и т д и т п.
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Поменял бы двигатель на контрактный да ездил
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А говорят в разговоре: надёжный, как немецкая машина... Что- то быстро авто ушаталось
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Ответ Анатолий К
Поменял бы двигатель на контрактный да ездил
еще полгода, а потом опять бы поменял
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Ответ ivan-off
еще полгода, а потом опять бы поменял
С чего это? По вашему все кто меняет движок, ездит пол года и все? Уверяю вас это далеко от правды
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Ответ Irakli Kan
С чего это? По вашему все кто меняет движок, ездит пол года и все? Уверяю вас это далеко от правды
новый двигатель стоит как вся машина. наивно рассчитывать, что б/у двигатели на разборке для 10летней машины с проблемным мотором - хорошие. не говоря о том, что замена двигателя - то еще развлечение с походами по ГАИ
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Ответ Сергей Николаенко
… а теперь «Ракета»!
😄👍
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