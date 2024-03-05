«Если кольца не отклеивать, то ДПС останавливает узнать, кто за рулем». Бессмертных продает авто, подаренное за медаль Сочи-2014

Александр Бессмертных рассказал о продаже авто, подаренного за медаль Сочи-2014.

Серебряный призер Олимпиады в эстафете отметил, что машине требуется ремонт из-за поломанного двигателя.

«Таких машин мало! Если кольца не отклеивать, то ДПС останавливает узнать, кто за рулем», – написал Бессмертных.