Вероника Степанова: «Подшучивать и подначивать коллег и знакомых – наш стиль, стиль поколения. Мы выросли онлайн, в культуре мемов и приколов»

Лыжница Вероника Степанова рассказала, каким видит «стиль» своего поколения.

Степанова ответила комментатору Дмитрию Губерниеву, который ранее заявил об «увлекающейся натуре» спортсменки из-за ее резких высказываний.

«Дело не в «увлекающейся натуре», а в разнице менталитетов: долой мрак, скуку и постные физиономии! Время поменялось. Подшучивать и подначивать коллег и знакомых – это наш стиль, стиль поколения. Как и высмеивать вслух все глупости и недоработки вокруг. На серьезных щщах тебя просто слушать никто не будет.

Мы выросли онлайн, в культуре мемов и, извините, приколов. Хотим подкалывать и умеем подколы в свою сторону принимать. Не всем, правда, свойственно, тут уж каждый выбирает по себе.

...А еще есть такое слово «челлендж», которое на русский переводится как «иду на вы», но как-то выпало из понимания некоторых товарищей», – написала олимпийская чемпионка Степанова в телеграм-канале.

Вероника Степанова: «То, что Большунов не понимает значения слов «ирония» и «сарказм», – это его радости. Мне вообще все равно, кто и что обо мне думает, пока я сама не спросила»