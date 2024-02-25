Вероника Степанова: «Подшучивать и подначивать коллег и знакомых – наш стиль, стиль поколения. Мы выросли онлайн, в культуре мемов и приколов»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова рассказала, каким видит «стиль» своего поколения.

Степанова ответила комментатору Дмитрию Губерниеву, который ранее заявил об «увлекающейся натуре» спортсменки из-за ее резких высказываний.

«Дело не в «увлекающейся натуре», а в разнице менталитетов: долой мрак, скуку и постные физиономии! Время поменялось. Подшучивать и подначивать коллег и знакомых – это наш стиль, стиль поколения. Как и высмеивать вслух все глупости и недоработки вокруг. На серьезных щщах тебя просто слушать никто не будет.

Мы выросли онлайн, в культуре мемов и, извините, приколов. Хотим подкалывать и умеем подколы в свою сторону принимать. Не всем, правда, свойственно, тут уж каждый выбирает по себе.

...А еще есть такое слово «челлендж», которое на русский переводится как «иду на вы», но как-то выпало из понимания некоторых товарищей», – написала олимпийская чемпионка Степанова в телеграм-канале.

Вероника Степанова: «То, что Большунов не понимает значения слов «ирония» и «сарказм», – это его радости. Мне вообще все равно, кто и что обо мне думает, пока я сама не спросила»

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21 комментарий
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Престарелый спичрайтер Степановой так смешно пытается из себя молодежь изображать. Ну хоть Пепси-Колу и Децла не вспомнил.
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Извините, но фраза «Иду на вы» – это сразу маркер, что писал человек 50+
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Так подколи дедушку, рост которого, согласно сообщению ТАСС, уже 180 см☝️🤣
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Судя по некоторым высказываниям Степановой представляешь её 70-летней бабкой из отрядов Путина
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Откуда у человека, который в живом общении использует слов 500 и весьма простые обороты речи при переходе к письму просыпаются такие таланты ?
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How do you do, fellow kids?
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Дорогой волшебник Изумрудного города пошли этой ** мозгов, хотя бы немножко.
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Ответ Максим Полтавец
Извините, но фраза «Иду на вы» – это сразу маркер, что писал человек 50+
"Подшучивать и подначивать коллег и знакомых – это наш стиль, стиль поколения" -

это тоже слог прямиком из времён ВЛКСМ )))))
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Если с мозгами беда, то уже ничем не поможешь...
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She’s such a fake. Поколение от неё кринжует поди.
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«Ну че, пацаны, аниме? Не надо рефлексировать, это все треш. Мы просто другие кек. Мы не суетологи! Мы живем в новое время. Мы рофлим друг с друга – это наш флоу, вайб поколения. Мы не боимся говорить правду в глаза и смеяться над чужими фейлами. А вы все на серьезняке, не выкупаете постиронию, а мы просто флексим кек.

Мы родились в интернете (а ты в борделе), в мире мемасов. Мы рофлим и прикрываемся постиронией. Некоторые пердиксы все еще сидят в своих пузырях и не понимают нашего юмора.

…И еще, знаете, есть такая тема – «челлендж». UwU. Это когда ты берешься за что-то крутое и сложное, типа «сделай 100 отжиманий за минуту» или «съешь ложку мазика». Но вы не в курсе, потому что вы душнилы», – написал спичрайтер олимпийской чемпионки Степановой в телеграм-канале.
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Ответ пашу
"Подшучивать и подначивать коллег и знакомых – это наш стиль, стиль поколения" - это тоже слог прямиком из времён ВЛКСМ )))))
подТРУНивать она хотела сказать, но испугалась спалиться
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Веро держит нос по ветру ! Далеко пойдет ! Чувствует конъюнктуру
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Ответ Максим Полтавец
Извините, но фраза «Иду на вы» – это сразу маркер, что писал человек 50+
Ну да, очень не хватает оборотов в стиле "как у лучших артистов нашей эстрады." для полной коллекции.
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Ответ El Fenomeno 9
Судя по некоторым высказываниям Степановой представляешь её 70-летней бабкой из отрядов Путина
Слава богу, слава богу, что у нас есть Вероника Степанова, а не Симона Байлз, товарищи! Вперед к англицизмам, с портретом Дедушки за спиной!
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Ответ onsigne
«Ну че, пацаны, аниме? Не надо рефлексировать, это все треш. Мы просто другие кек. Мы не суетологи! Мы живем в новое время. Мы рофлим друг с друга – это наш флоу, вайб поколения. Мы не боимся говорить правду в глаза и смеяться над чужими фейлами. А вы все на серьезняке, не выкупаете постиронию, а мы просто флексим кек. Мы родились в интернете (а ты в борделе), в мире мемасов. Мы рофлим и прикрываемся постиронией. Некоторые пердиксы все еще сидят в своих пузырях и не понимают нашего юмора. …И еще, знаете, есть такая тема – «челлендж». UwU. Это когда ты берешься за что-то крутое и сложное, типа «сделай 100 отжиманий за минуту» или «съешь ложку мазика». Но вы не в курсе, потому что вы душнилы», – написал спичрайтер олимпийской чемпионки Степановой в телеграм-канале.
Вы приняты. Пришлите ваши пожелания по зарплате на veronika.stepanova@gosduma.ru
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