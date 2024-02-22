ОКР: «Условия допуска российских спортсменов на международные соревнования являются неправомерными и дискриминационными»

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР Политика дискриминация Родион Плитухин Лыжи

Комиссия ОКР признала условия допуска российских спортсменов дискриминационными.

Сегодня прошло заседание комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) по международному сотрудничеству под председательством генерального секретаря ОКР Родиона Плитухина.

«Состоялось обсуждение, и был проведен анализ практики применения международными спортивными организациями ограничительных мер по допуску российских спортсменов к международным спортивным соревнованиям на основании рекомендаций МОК от 28 марта 2023 года.

Было отмечено, что во многих случаях указанные ограничительные меры были явно использованы в целях недобросовестной конкуренции для устранения сильнейших российских спортсменов.

Члены Комиссии согласились с тем, что указанные условия допуска российских спортсменов являются неправомерными и дискриминационными», – говорится на сайте ОКР. 

МОК создал новую комиссию для проверки россиян. Теперь пробраться на Олимпиаду еще сложнее?

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38 комментариев
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Долго ещё одного и то же будете повторять с разной периодичностью? Сидите дома, ёпт! Они не для вас Олимпиады, ЧМ и ЧЕ проводят.
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Ну так в итоге что? Запрещаете спортсменам ехать или нет? Для чего собирались, потрындеть просто?
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Предлагаю ОКР накатать по этому поводу кляузу на МОК в Басманный суд Москвы бгг
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Ответ Александр Гончаров
Да забудьте о этих всяких олимпиадах, пока окончательная победа не достигнута нечего даже туда смотреть.
Победа то это ликвидация Украины как гос-ва или свержение действующей укрвласти и назначение своих ставленников?...после такого то, конечно все двери будут открыты для РФ во всех сферах, в спорте в том числе🤕
+14
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Генеральный секретарь... Значит, там ещё первый секретарь, второй секретарь и прочие секретари... И всё для того, чтобы родить мышь и изобразить работу... Проклятые расхитители бюджетных денег!
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Члены комиссии согласились. Ну и хорошо, можно банкет устроить.
+9
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Ответ Александр Гончаров
России это ненужно. Нужен нейтралитет без вступления в НАТО и полное разоружение ВСУ, чтобы для РФ не было больше угрозы. Плюс все контролируемые РФ регионы должны быть официально признаны мировым сообществом как часть РФ. В свою очередь РФ должна подписать договор о ненападении и полном нейтралитете по отношению к Украине.
может РФ разоружить, чтобы для Украины не было больше угрозы?
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Зачем ныть каждый день об этом. ОКР давно и надолго никому не будет нужен. Не хочу, чтоб за наши налоги содержали этих упырей. И слушать каждый день их выс...ры тоже не хочу.
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+3
А в зимних видах вообще не существует никаких условий
+2
0
+2
Ответ Александр Гончаров
России это ненужно. Нужен нейтралитет без вступления в НАТО и полное разоружение ВСУ, чтобы для РФ не было больше угрозы. Плюс все контролируемые РФ регионы должны быть официально признаны мировым сообществом как часть РФ. В свою очередь РФ должна подписать договор о ненападении и полном нейтралитете по отношению к Украине.
кто же согласится подписать такой договор? и мировое сообщество никогда не признает то, о чем вы пишете))
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Чья бы корова мычала
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Вот работа у них - не бей лежачего.
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Ответ Sat397
Выйдут, у них мозгов хватит, чем дальше в лес, тем меньше шансов на изменение курса, чего они и добиваются. Страна поделена между верхушкой, так называемой элитой, ресурсы поделены, никто теперь просто так от этого не откажется, зубами будут держаться.
Пребывание в международных спортивных организациях - это путь к кормушкам для российской спортивной мафии. Кто-то сидит на газе, а эти на спорте. И спортивная мафия не позволит другим вмешиваться в их дела.
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Ответ Sat397
Подогревают ситуацию, понятно к чему все это, к тому что скоро Россия выйдет со всех международных спортивных организаций. Будут пытаться создавать что-то своё, со странами СНГ и странами БРИКС, но я сомневаюсь что это хорошая идея.
Идея может быть и не лучшая , но перспектив на международные старты нет и не будет , а СНГ и БРИКС лучше , чем ничего .
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Ответ veramarso
Он вроде сказал, что нужно всё проанализировать сначала🙃😂
Под словом "проанализировать" он имел ввиду сдать пробы на анализы, чтобы установить, что там нет допинга)))
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Ответ Sat397
Подогревают ситуацию, понятно к чему все это, к тому что скоро Россия выйдет со всех международных спортивных организаций. Будут пытаться создавать что-то своё, со странами СНГ и странами БРИКС, но я сомневаюсь что это хорошая идея.
Никто никуда не выйдет.
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Ответ Viks
Как же они могут запретить, если Путин разрешил?
Когда это он разрешил? Он велел им "анализировать". Чем они усердно и занимаются.
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Ответ Rumov
Зачем ныть каждый день об этом. ОКР давно и надолго никому не будет нужен. Не хочу, чтоб за наши налоги содержали этих упырей. И слушать каждый день их выс...ры тоже не хочу.
"Не хочу, чтоб за наши налоги содержали этих упырей".
А придется...
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0
Ответ Viks
Как же они могут запретить, если Путин разрешил?
Он вроде сказал, что нужно всё проанализировать сначала🙃😂
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0
0
Ответ veramarso
Ну так в итоге что? Запрещаете спортсменам ехать или нет? Для чего собирались, потрындеть просто?
Как же они могут запретить, если Путин разрешил?
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Да есть же игры БРИКС. что вы все об этих олимпиадах...
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Ну слава богу, было страшно, что отстранение признают законным
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КАС несколько раз еще в позапрошлом году сказал - ПРАВОМЕРНО. После чего все остальные иски были отозваны. Значит, всё стало ясно, чего снова обсуждать?
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Анализ провели ?
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Вот зачем это надо? Ведут себя как терпилы. Кому ваше сборище интересно.
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Очередной неуловимый Джо
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