ОКР: «Условия допуска российских спортсменов на международные соревнования являются неправомерными и дискриминационными»

Комиссия ОКР признала условия допуска российских спортсменов дискриминационными.

Сегодня прошло заседание комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) по международному сотрудничеству под председательством генерального секретаря ОКР Родиона Плитухина.

«Состоялось обсуждение, и был проведен анализ практики применения международными спортивными организациями ограничительных мер по допуску российских спортсменов к международным спортивным соревнованиям на основании рекомендаций от 28 марта 2023 года.

Было отмечено, что во многих случаях указанные ограничительные меры были явно использованы в целях недобросовестной конкуренции для устранения сильнейших российских спортсменов.

Члены Комиссии согласились с тем, что указанные условия допуска российских спортсменов являются неправомерными и дискриминационными», – говорится на сайте ОКР.

МОК создал новую комиссию для проверки россиян. Теперь пробраться на Олимпиаду еще сложнее?