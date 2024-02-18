51-летний Нориаки Касаи выступил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина. Он вернулся в спорт в прошлом году

51-летний японец Нориаки Касаи выступил на Кубке мира по прыжкам с трамплина.

Накануне Касаи занял 30-е место на соревнованиях в Саппоро, набрав 169,2 балла по итогам двух попыток. Победил австриец Штефан Крафт (263,0).

Касаи – трехкратный олимпийский призер и семикратный призер чемпионатов мира. Он возобновил карьеру в 2023 году, выступив на Континентальном кубке.

Спортсмен дебютировал на Кубке мира в 1988 году. В сезоне-2016/17 он стал самым возрастным призером этих соревнований (на тот момент ему было 44 года и 9 месяцев). Также он является рекордсменом по количеству участий в Олимпийских играх (8 раз).