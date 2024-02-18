51-летний Нориаки Касаи выступил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина. Он вернулся в спорт в прошлом году

Теги Кубок мира прыжки с трамплина Нориаки Касаи сборная Японии (прыжки с трамплина) Лыжи

51-летний японец Нориаки Касаи выступил на Кубке мира по прыжкам с трамплина.

Накануне Касаи занял 30-е место на соревнованиях в Саппоро, набрав 169,2 балла по итогам двух попыток. Победил австриец Штефан Крафт (263,0).

Касаи – трехкратный олимпийский призер и семикратный призер чемпионатов мира. Он возобновил карьеру в 2023 году, выступив на Континентальном кубке.

Спортсмен дебютировал на Кубке мира в 1988 году. В сезоне-2016/17 он стал самым возрастным призером этих соревнований (на тот момент ему было 44 года и 9 месяцев). Также он является рекордсменом по количеству участий в Олимпийских играх (8 раз).

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14 комментариев
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Ответ Витольд Бубеный
Феномен! Не все мужики доживают до такого возраста, какие там выступления, чего уж там...
представьте, до 18 лет тоже не все доживают, и до 17, и до 16 и так далее, какую-то чушь написали, а вас ещё плюсуют
+18
-4
+14
Уважение Нориаки!!! Что-то фантастическое!
+9
-1
+8
Феномен! Не все мужики доживают до такого возраста, какие там выступления, чего уж там...
+17
-12
+5
Ответ Витольд Бубеный
Феномен! Не все мужики доживают до такого возраста, какие там выступления, чего уж там...
особенно в Японии-то не доживают, ага
+4
0
+4
По японским меркам, ему лет 30. Так что, все норм
+4
-2
+2
А Хидетоши Наката не хочет футбольную карьеру возобновить?
+2
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Застал еще времена, когда Ханни брал брал все 4 этапа Турне, а это самое начало нулевых. Дак вот Нори уже тогда был отнюдь не начинающим. К сожалению, последние лет 10 не получается пристально следить за тем, что происходит в прыжках, но увидеть столько знакомое из детства имя- это конечно очень приятно. Здоровья Нори и успехов!
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Ну красава, получается в финал даже смог пройти. Я активно следил за прыжками начиная года так с 2005-2006 и он уже тогда считался стариком для этого вида спорта)
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хорошо, еще к олимпиаде подготовиться нормально и прыгнет
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Идёт на рекорд Ягра:) Уважение!!!
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Я его помню ещё со школьных времён. Был очень рад его увидеть. Не помню что бы кто-то в таком возрасте набирал очки на КМ.
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Красавчик!
Прыгал, прыгаю и буду прыгать! 👍
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Ответ Kvip
Застал еще времена, когда Ханни брал брал все 4 этапа Турне, а это самое начало нулевых. Дак вот Нори уже тогда был отнюдь не начинающим. К сожалению, последние лет 10 не получается пристально следить за тем, что происходит в прыжках, но увидеть столько знакомое из детства имя- это конечно очень приятно. Здоровья Нори и успехов!
Примерно года с 2004 года перестал смотреть прыжки, но недавно случайно попалась трансляция, и с удивлением обнаружил, что Мануэль Феттнер ещё выступает. А теперь ещё и Касаи вернулся!)
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