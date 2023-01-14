Нориаки Касаи вернулся в спорт в 50 лет. Трехкратный призер Олимпийских игр в прыжках с трамплина выступил на Континентальном кубке 

Трехкратный призер Олимпийских игр в прыжках с трамплина возобновил спортивную карьеру в возрасте 50 лет.

Японец выступил на Континентальном кубке в Саппоро. Касаи занял 37-е место, победу одержал норвежец Сондре Ринген.

Касаи не участвовал в международных стартах с 2020 года. 6 июня ему исполнится 51 год.

В 2020 году Касаи получил сертификат за мировой рекорд Гиннесса как спортсмен с наибольшим количеством стартов на Кубке мира по прыжкам с трамплина. Он выходил на старт этапов Кубка мира 569 раз.

Японскому прыгуну принадлежит еще несколько рекордов:

– самый возрастной призер Кубка мира – третье место на этапе в Планице в сезоне-2016/17 в возрасте 44 лет и 9 месяцев;

– самый возрастной победитель этапа Кубка мира – первое место на этапе в Руке в сезоне-2014/15 в возрасте 42 лет и 5 месяцев;

– Касаи – первый спортсмен в истории, участвовавший в 8 Олимпиадах. Он дебютировал на Играх-1992 в 19 лет;

– самый возрастной медалист Олимпийских игр в прыжках с трамплина – серебро Сочи-2014 он взял в 41 год и 254 дня;

– наибольшее количество участий в чемпионатах мира по лыжным видам спорта – 13.