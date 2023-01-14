Нориаки Касаи вернулся в спорт в 50 лет. Трехкратный призер Олимпийских игр в прыжках с трамплина выступил на Континентальном кубке 

Теги прыжки с трамплина Нориаки Касаи сборная Японии (прыжки с трамплина) Континентальный кубок Лыжи

Трехкратный призер Олимпийских игр в прыжках с трамплина Нориаки Касаи возобновил спортивную карьеру в возрасте 50 лет.

Японец выступил на Континентальном кубке в Саппоро. Касаи занял 37-е место, победу одержал норвежец Сондре Ринген. 

Касаи не участвовал в международных стартах с 2020 года. 6 июня ему исполнится 51 год. 

В 2020 году Касаи получил сертификат за мировой рекорд Гиннесса как спортсмен с наибольшим количеством стартов на Кубке мира по прыжкам с трамплина. Он выходил на старт этапов Кубка мира 569 раз. 

Японскому прыгуну принадлежит еще несколько рекордов:

– самый возрастной призер Кубка мира – третье место на этапе в Планице в сезоне-2016/17 в возрасте 44 лет и 9 месяцев;

– самый возрастной победитель этапа Кубка мира – первое место на этапе в Руке в сезоне-2014/15 в возрасте 42 лет и 5 месяцев;

– Касаи – первый спортсмен в истории, участвовавший в 8 Олимпиадах. Он дебютировал на Играх-1992 в 19 лет;

– самый возрастной медалист Олимпийских игр в прыжках с трамплина – серебро Сочи-2014 он взял в 41 год и 254 дня;

– наибольшее количество участий в чемпионатах мира по лыжным видам спорта – 13.

9 комментариев

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Ar
Ответ Istianoff
Жду Фунаки следом.
Более чем реально, кстати. Фунаки еще в марте 2022-го выступал в Кубке FIS.
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Гражданин товарищ барин
Красавчик Нори
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Iuasamotu
Браво ветеран!)
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AlexPro2015
"в погоне за Гретцки" (с)
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salogiannis
Раньше по такому событию спрашивали: "Проспорил али задолжал?"
+1
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Evgueniy
Ничего себе. Как у него мышцы, связки работают? Походу питание, режим строжайшие!
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Istianoff
Жду Фунаки следом.
+4
0
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Толеген Еликеев
так в 50 или в 51 год ?
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-3
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AndKaz
Смотрю Олимпиады, начиная с Ногано-98. Такое ощущение, что Нориаки был всегда.
+17
0
+17
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