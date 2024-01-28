Джесси Диггинс: «Сегодня проснулась очень поздно и подумала: «О боже». Иногда немного паники – это полезно, чтобы начать действовать»
Джесси Диггинс рассказала, что забыла поставить будильник перед гонкой на Кубке мира.
Американская лыжница победила в масс-старте на 20 км свободным стилем в Гомсе.
«Я думала, что завела будильник, но на самом деле нет. Поэтому я проснулась очень поздно и подумала: «О боже!»
Я очень поздно позавтракала, и потом меня чуть не стошнило. Иногда немного паники – это полезно для того, чтобы начать действовать», – сказала Диггинс.