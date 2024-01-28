Джесси Диггинс: «Сегодня проснулась очень поздно и подумала: «О боже». Иногда немного паники – это полезно, чтобы начать действовать»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная США жен Джесси Диггинс Лыжи

Джесси Диггинс рассказала, что забыла поставить будильник перед гонкой на Кубке мира.

Американская лыжница победила в масс-старте на 20 км свободным стилем в Гомсе.  

«Я думала, что завела будильник, но на самом деле нет. Поэтому я проснулась очень поздно и подумала: «О боже!»

Я очень поздно позавтракала, и потом меня чуть не стошнило. Иногда немного паники – это полезно для того, чтобы начать действовать», – сказала Диггинс. 

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1 комментарий
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Вот что бывает, когда не слушаешь своего фармаколога! Он же сказал, что после дозы " паники" надо пораньше завтракать ))
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