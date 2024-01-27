Йоханнес Клэбо: «Очень приятно выиграть забег у Шанава. Когда он вышел в лидеры, это стало еще интереснее, мне пришлось поднажать»

Йоханнес Клэбо оценил свою победу на этапе Кубка мира в Гомсе.

Сегодня норвежский лыжник выиграл коньковый спринт. Вторым стал француз Люка Шанава, который ранее стал первым в квалификации, 1/4 и 1/2 финала.

«Осенью я тренировался с Шанава. Он превосходил меня в скорости, так что было классно ответить ему в лыжной гонке.

Выиграть забег у него очень приятно и здорово. Он навязал борьбу, а когда вышел в лидеры, это стало еще интереснее. Тогда мне пришлось поднажать», – сказал Клэбо.