Йоханнес Клэбо: «Очень приятно выиграть забег у Шанава. Когда он вышел в лидеры, это стало еще интереснее, мне пришлось поднажать»

Теги лыжные гонки сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Лыжи

Йоханнес Клэбо оценил свою победу на этапе Кубка мира в Гомсе.

Сегодня норвежский лыжник выиграл коньковый спринт. Вторым стал француз Люка Шанава, который ранее стал первым в квалификации, 1/4 и 1/2 финала.

«Осенью я тренировался с Шанава. Он превосходил меня в скорости, так что было классно ответить ему в лыжной гонке.

Выиграть забег у него очень приятно и здорово. Он навязал борьбу, а когда вышел в лидеры, это стало еще интереснее. Тогда мне пришлось поднажать», – сказал Клэбо.

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1 комментарий
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Молодец Клэбо бежал, как всегда с головой, расчетливо, умело и одержал на финише волевую победу!
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