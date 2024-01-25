Степанова о борьбе с вирусами: «В этом году гайки мною закручены еще сильнее. Походы в магазин заменены доставкой, общение с друзьями – только в интернете»

Лыжница Вероника Степанова объяснила свое внимание к профилактике болезней.

«Я в прошлом сезоне выиграла восемь гонок на Кубке России, пять раз была второй – в принципе, неплохо. Но из двенадцати главных гонок сезона (чемпионат России + «Чемпионские высоты») смогла выиграть лишь одну. Хотя планировала гораздо больше. Основная причина – затяжная простуда. А ведь, казалось, все делала для того, чтобы избежать. Видимо, не все. Во всяком случае, Сорин так считает.

В этом году гайки мною самой закручены еще сильнее. Да, я и сейчас ношу маску в аэропорту, походы в магазин заменены доставкой на дом, общение с друзьями – только в интернете. Комнатный увлажнитель – такой же постоянный аксессуар, как лыжи с ботинками. Вместе с доктором команды прочитано с десяток научных статей на тему «Как радикально поднять иммунитет» (сэкономлю вам время: увы, никак).

Недавно мне рассказали, как борются с вирусами лучшие в мире велогонщики. Что сказать, круто борются: перед тем, как Саган или Погачар заедут в гостиницу – любую гостиницу! – туда приезжают специально обученные люди из их команды.

Привозят свои матрасы (привычное удобство и гарантированное отсутствие микробов), вся комната дополнительно пылесосится, все места, куда чемпион потом рукой может прикоснуться (кран в ванной и т. д.), протираются антибактериальным составом. Затем вся комната застилается специальной пленкой (ковролин – еще одно любимое убежище микробов).

И только потом дают отмашку атлету: заезжай, опасность ликвидирована! Мне все равно, сколько Погачар денег заработал, я и за «Тур де Франс» не слежу особо. Но вот такой «сервис атлета» – здесь зависть берет, что скрывать.

Думаю, что и Клэбо, который, как известно, связан с профессиональной велокомандой, скоро к такому алгоритму придет. А что делать? Бьорндален вообще на своем автодоме по Европе катался – насколько понимаю, именно из-за того, что хотел контакты с внешним миром к минимуму свести. Но это другой уровень», – написала олимпийская чемпионка Степанова в колонке на «Матч ТВ».