Евгений Дементьев: «С учетом сегодняшней ситуации идеи олимпийского движения утрачены. Может, будет что-то новое и лучшее»

Теги сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Евгений Дементьев Олимпийская сборная России Политика Лыжи

Евгений Дементьев считает, что идеи олимпийского движения сейчас утрачены.

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам выступить на Играх-2024 в Париже в нейтральном статусе. Но условия допуска не касаются командных дисциплин и спортсменов, связанных с силовыми структурами.

«Условия неправильные, в Олимпийской хартии говорится о соревнованиях на спортивных аренах, а не о политике. МОК не имеет права так ставить условия для спортсменов, у всех должны быть одинаковые шансы выйти на старт.

С учетом сегодняшней ситуации идеи олимпийского движения утрачены. Может, будет что-то новое и лучшее», – сказал олимпийский чемпион 2006 года по лыжным гонкам Дементьев.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Грюденфельдер
Сегодня что день высказываний жертв допинга ?
Гонка в Москве была, командные спринты. команды Панжинского, Девятьярова и так далее у всех брали вью.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий