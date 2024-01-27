Евгений Дементьев: «С учетом сегодняшней ситуации идеи олимпийского движения утрачены. Может, будет что-то новое и лучшее»

Евгений Дементьев считает, что идеи олимпийского движения сейчас утрачены.

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам выступить на Играх-2024 в Париже в нейтральном статусе. Но условия допуска не касаются командных дисциплин и спортсменов, связанных с силовыми структурами.

«Условия неправильные, в Олимпийской хартии говорится о соревнованиях на спортивных аренах, а не о политике. МОК не имеет права так ставить условия для спортсменов, у всех должны быть одинаковые шансы выйти на старт.

С учетом сегодняшней ситуации идеи олимпийского движения утрачены. Может, будет что-то новое и лучшее», – сказал олимпийский чемпион 2006 года по лыжным гонкам Дементьев.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр