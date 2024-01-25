Александр Легков: «Все, что связано с Сочи-2014, можно вспоминать бесконечно. Президент, 50 тысяч человек, награждение, медаль, эмоции после финиша»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков Лыжи

Александр Легков рассказал, что часто вспоминает Олимпиаду в Сочи.

В Сочи-2014 Легков победил в масс-старте на 50 км и стал серебряным призером в эстафете. 

«Все, что связано с Сочи, можно вспоминать бесконечно. Организация, проживание, питание, доступность трассы, закрытие церемонии, президент, 50 тысяч человек, награждение, медаль, эмоции после финиша...

Бесконечно можно говорить. Все это можно вспоминать постоянно», – сказал лыжник в эфире программы «Все на Матч!».

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1 комментарий
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О государственной программе поддержки допинга тоже можно бесконечно говорить. И это нам постоянно вспоминают
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