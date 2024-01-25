Александр Легков: «Все, что связано с Сочи-2014, можно вспоминать бесконечно. Президент, 50 тысяч человек, награждение, медаль, эмоции после финиша»

Александр Легков рассказал, что часто вспоминает Олимпиаду в Сочи.

В Сочи-2014 Легков победил в масс-старте на 50 км и стал серебряным призером в эстафете.

«Все, что связано с Сочи, можно вспоминать бесконечно. Организация, проживание, питание, доступность трассы, закрытие церемонии, президент, 50 тысяч человек, награждение, медаль, эмоции после финиша...

Бесконечно можно говорить. Все это можно вспоминать постоянно», – сказал лыжник в эфире программы «Все на Матч!».