Легков о российских лыжниках: «Мне кажется, всем интересно выступать. Спортсмены не теряют в мотивации, несмотря на отстранение»

Александр Легков не видит потери мотивации у российских лыжников.

«Азарт у всех есть, неважно, олимпийский ты чемпион или нет, поэтому, мне кажется, всем интересно выступать. Я вижу, что спортсмены не теряют в мотивации, несмотря на отстранение.

Сами спортсмены довольны, они радостные. Среди них есть интрига, есть желание выступать, так что, я думаю, все окей», – сказал олимпийский чемпион.