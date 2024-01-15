Легков о российских лыжниках: «Мне кажется, всем интересно выступать. Спортсмены не теряют в мотивации, несмотря на отстранение»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Александр Легков Лыжи

Александр Легков не видит потери мотивации у российских лыжников.

«Азарт у всех есть, неважно, олимпийский ты чемпион или нет, поэтому, мне кажется, всем интересно выступать. Я вижу, что спортсмены не теряют в мотивации, несмотря на отстранение.

Сами спортсмены довольны, они радостные. Среди них есть интрига, есть желание выступать, так что, я думаю, все окей», – сказал олимпийский чемпион.

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1 комментарий
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Конечно интереснее, сейчас с чемпионатом России, играми дружбы, другими первенствами водокачки даже спортсмены очень среднего уровня могут неплохо бабла поднять
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