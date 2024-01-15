Легков о российских лыжниках: «Мне кажется, всем интересно выступать. Спортсмены не теряют в мотивации, несмотря на отстранение»
Александр Легков не видит потери мотивации у российских лыжников.
«Азарт у всех есть, неважно, олимпийский ты чемпион или нет, поэтому, мне кажется, всем интересно выступать. Я вижу, что спортсмены не теряют в мотивации, несмотря на отстранение.
Сами спортсмены довольны, они радостные. Среди них есть интрига, есть желание выступать, так что, я думаю, все окей», – сказал олимпийский чемпион.