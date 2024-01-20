Горные лыжи. Кубок мира. Хектор победила в гигантском слаломе, Шиффрин – 2-я, Робинсон – 3-я

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Шведка Сара Хектор выиграла гигантский слалом на этапе Кубка мира в Ясне.

Горные лыжи

Кубок мира

Ясна, Словакия

Женщины

Гигантский слалом

1. Сара Хектор (Швеция) – 2.17,80

2. Микаэла Шиффрин (США) – 1,52

3. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 2,71

4. Зринка Лютич (Хорватия) – 4,33

5. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия) – 4,40

6. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 4,49

7. Эй Джей Херт (США) – 4,60

8. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия) – 4,64

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