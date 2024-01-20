Горные лыжи. Кубок мира. Хектор победила в гигантском слаломе, Шиффрин – 2-я, Робинсон – 3-я
Шведка Сара Хектор выиграла гигантский слалом на этапе Кубка мира в Ясне.
Горные лыжи
Кубок мира
Ясна, Словакия
Женщины
Гигантский слалом
1. Сара Хектор (Швеция) – 2.17,80
2. Микаэла Шиффрин (США) – 1,52
3. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 2,71
4. Зринка Лютич (Хорватия) – 4,33
5. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия) – 4,40
6. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 4,49
7. Эй Джей Херт (США) – 4,60
8. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия) – 4,64