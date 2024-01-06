Горные лыжи. Кубок мира. Гренье выиграла гигантский слалом, Гут-Бехрами – 2-я, Бриньоне – 3-я
Валери Гренье победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Словении.
Горные лыжи
Кубок мира
Краньска-Гора, Словения
Женщины
Гигантский слалом
1. Валери Гренье (Канада) – 1.50,51
2. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 0,37
3. Федерика Бриньоне (Италия) – 0,51
4. Петра Влхова (Словакия) – 0,61
5. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия) – 1,18
6. Сара Хектор (Швеция) – 1,59
7. Франциска Грич (Австрия) – 1,69
8. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 1,77