Горные лыжи. Кубок мира. Гренье выиграла гигантский слалом, Гут-Бехрами – 2-я, Бриньоне – 3-я

Валери Гренье победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Словении.

Горные лыжи

мира

Краньска-Гора, Словения

Женщины

Гигантский слалом

1. Валери Гренье (Канада) – 1.50,51

2. Лара Гут- (Швейцария) – 0,37

3. (Италия) – 0,51

4. (Словакия) – 0,61

5. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия) – 1,18

6. Сара Хектор (Швеция) – 1,59

7. Франциска Грич (Австрия) – 1,69

8. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 1,77