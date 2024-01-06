Горные лыжи. Кубок мира. Гренье выиграла гигантский слалом, Гут-Бехрами – 2-я, Бриньоне – 3-я

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Валери Гренье победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Словении.

Горные лыжи

Кубок мира

Краньска-Гора, Словения

Женщины

Гигантский слалом

1. Валери Гренье (Канада) – 1.50,51

2. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 0,37

3. Федерика Бриньоне (Италия) – 0,51

4. Петра Влхова (Словакия) – 0,61

5. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия) – 1,18

6. Сара Хектор (Швеция) – 1,59

7. Франциска Грич (Австрия) – 1,69

8. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 1,77

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