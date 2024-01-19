Егор Сорин: «Когда вернутся в строй сильные лыжницы, гигантского преимущества, которое есть сейчас у Степановой, не будет»

Тренер Егор Сорин рассказал, в чем нужно прибавлять лыжнице Веронике Степановой.

– Вы согласны с характеристикой, которую Александр Панжинский дал Степановой недавно на «Матч ТВ», заявив, что она – машина, как и Большунов.

– Пока не машина. Все-таки время от времени возникают проблемы с самочувствием, случаются спады.

– В чем ей надо прибавлять?

– И в скорости, и в стабильности. Когда вернутся в строй сильные лыжницы, которые по тем или иным причинам пропускают сезон, конкуренция возрастет, и того гигантского преимущества, которое есть сейчас у Степановой, не будет. Расслабляться ни в коем случае нельзя. Вероника – молодая спортсменка, которая еще далеко не исчерпала свой потенциал.

– Резерв, прежде всего, в спринте?

– На последнем этапе Кубка прошлого календарного года в Кирово-Чепецке Степанова достаточно уверенно выиграла спринт коньком. Ее самая сильная сторона – коньковая разделка. Но и в «классике» она существенно добавила в последние два года.

– Верно ли впечатление, что на ведущие роли выдвинулось молодое поколение? Степановой 4 января исполнилось 23 года, Фалеевой – тоже 23, Пантриной через месяц будет 22, Евгении Крупицкой – 21, Алине Пеклецовой – только 18.

– В отсутствие Натальи Терентьевой и Татьяны Сориной эти спортсменки и должны были выйти на первый план. И хорошо, что так получилось. Если бы лидировали те, кто были раньше на четвертых-пятых позициях, то это, видимо, говорило бы о стагнации.

– Значит, наблюдается прогресс, и известным мастерам будет непросто вернуть свои позиции?

– Можно только гадать... Аналитика свидетельствует о том, что даже побеждая, Степанова не всегда пробегает сильно. Иногда она недобирает по времени, хотя и приходит к финишу первой, – сказал Сорин.