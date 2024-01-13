Вероника Степанова: «Этап Кубка России для меня закончен, скиатлон я не побегу. Это наше единодушное решение с Сориным»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Егор Сорин Кубок России Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова пропустит скиатлон на этапе Кубка России в Мирном.

Гонка на 20 км состоится завтра.

«Спасибо, Татарстан!, Зур рәхмәт! («большое спасибо» по-татарски – Sports.ru)

Этап Кубка России для меня закончен, скиатлон я не побегу. Это наше единодушное решение с Сориным.

Мне искренне жаль – Татарстан порадовал буквально всем. Кроме мороза – к следующему году, пожалуйста, поработайте, обеспечьте, организуйте погоду чуть помягче – теперь я точно знаю, что вы все можете!» – написала олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова в своем телеграм-канале.

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