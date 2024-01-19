Часть шведской команды не получила багаж по прибытии на этап Кубка мира в Оберхофе

Багаж некоторых шведских лыжников был потерян по пути на этап Кубка мира в Оберхофе.

В частности, свой багаж не смогла получить Эмма Рибом.

«У меня действительно ничего нет. Никакой собственной одежды, кроме той, в которой я приехала вчера. Лыжные ботинки со мной в ручной клади.

Я беспокоюсь о своей сумке, там довольно много важных вещей. Мои очки, без которых я предпочитаю не выступать на соревнованиях, и пульсометр. Еще там лежат мои «счастливые» носки и многое другое.

На самом деле это не очень весело. Эта ситуация серьезно влияет на меня», – сказала Рибом.

также не получил свой багаж.

«Ничего, я приехал сюда, чтобы соревноваться, а не для того, чтобы носить много одежды. Но, конечно, я бы хотел, чтобы мои вещи были на месте.

Сейчас все, что у меня есть, я ношу в маленькой сумке. Трусы, носки, зубную щетку, пасту. Чувствую себя каким-то бродягой», – сказал шведский лыжник.

Также пострадали и . Другие шведские спортсмены поделились одеждой с сокомандниками.

«Мы провели здесь небольшую игру «мое – твое», чтобы каждый получил приличную одежду», – сказала .

«Если я поделюсь чем-нибудь еще, то завтра мне придется ходить голой», – пошутила , которая отдала свою тренировочную форму и комбинезон.

Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе