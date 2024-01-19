Часть шведской команды не получила багаж по прибытии на этап Кубка мира в Оберхофе

Теги Кубок мира сборная Швеции жен сборная Швеции Йонна Сундлинг Фрида Карлссон Линн Сван Моа Лундгрен Маркус Грате Лыжи

Багаж некоторых шведских лыжников был потерян по пути на этап Кубка мира в Оберхофе.

В частности, свой багаж не смогла получить Эмма Рибом. 

«У меня действительно ничего нет. Никакой собственной одежды, кроме той, в которой я приехала вчера. Лыжные ботинки со мной в ручной клади.

Я беспокоюсь о своей сумке, там довольно много важных вещей. Мои очки, без которых я предпочитаю не выступать на соревнованиях, и пульсометр. Еще там лежат мои «счастливые» носки и многое другое. 

На самом деле это не очень весело. Эта ситуация серьезно влияет на меня», – сказала Рибом. 

Маркус Грате также не получил свой багаж.

«Ничего, я приехал сюда, чтобы соревноваться, а не для того, чтобы носить много одежды. Но, конечно, я бы хотел, чтобы мои вещи были на месте.

Сейчас все, что у меня есть, я ношу в маленькой сумке. Трусы, носки, зубную щетку, пасту. Чувствую себя каким-то бродягой», – сказал шведский лыжник.

Также пострадали Моа Лундгрен и Йонна Сундлинг. Другие шведские спортсмены поделились одеждой с сокомандниками. 

«Мы провели здесь небольшую игру «мое – твое», чтобы каждый получил приличную одежду», – сказала Линн Сван

«Если я поделюсь чем-нибудь еще, то завтра мне придется ходить голой», – пошутила Фрида Карлссон, которая отдала свою тренировочную форму и комбинезон. 

Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе

1 комментарий
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Молодцы ребята не унывают. Представляю такой бы вой поднялся если бы российская сборная и особенно Ступак не получила свои вещи 😀 Всё от козней НАТО до потомков Гитлера бы было упомянуто
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