Устюгов после 28-го места в Сыктывкаре: «Было тяжело, но я рад что добрался до финиша, работал на максимум, как только мог»
Сергей Устюгов оценил свое возвращение на соревнования по лыжным гонкам.
Накануне олимпийский чемпион стал 28-м в масс-старте на чемпионате войск национальной гвардии РФ в Сыктывкаре.
«Всем привет, вот и прошел мой первый старт, было тяжело, но я рад что добрался до финиша, работал на максимум, как только мог 😊
Делюсь пульсовым графиком прохождения дистанций, максимальный пульс 201», – написал Устюгов в телеграм-канале.