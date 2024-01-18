Устюгов после 28-го места в Сыктывкаре: «Было тяжело, но я рад что добрался до финиша, работал на максимум, как только мог»

Сергей Устюгов оценил свое возвращение на соревнования по лыжным гонкам.

Накануне олимпийский чемпион стал 28-м в масс-старте на чемпионате войск национальной гвардии РФ в Сыктывкаре.

«Всем привет, вот и прошел мой первый старт, было тяжело, но я рад что добрался до финиша, работал на максимум, как только мог 😊

Делюсь пульсовым графиком прохождения дистанций, максимальный пульс 201», – написал Устюгов в телеграм-канале.