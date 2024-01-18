Устюгов после 28-го места в Сыктывкаре: «Было тяжело, но я рад что добрался до финиша, работал на максимум, как только мог»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Лыжи

Сергей Устюгов оценил свое возвращение на соревнования по лыжным гонкам.

Накануне олимпийский чемпион стал 28-м в масс-старте на чемпионате войск национальной гвардии РФ в Сыктывкаре.

«Всем привет, вот и прошел мой первый старт, было тяжело, но я рад что добрался до финиша, работал на максимум, как только мог 😊

Делюсь пульсовым графиком прохождения дистанций, максимальный пульс 201», – написал Устюгов в телеграм-канале.

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15 комментариев
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Получается, два вывода? Формы нет никакой вообще, цель была до финиша доехать... Но при всём при этом почему-то есть ещё где-то желание напрягаться и работать на максимум, парадокс... но надежды ещё живы)
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Каким-то троллингом от него отдаёт такое заявление.
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Ответ Viktor Derkach
Каким-то троллингом от него отдаёт такое заявление.
да Серёга уже давно троллит этих мульти-аутсайдеров-щеглов)
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Вот уже только за одну эту картинку сереженьку следует взять за ушко и выкинуть на солнышко. Это вот он для этого полгода пропускал? Чтобы отстать на 15км не от Большунова - от Вани Горбунова! на две с половиной минуты при пульсе 200?? Это каким же овощем надо было лежать на диване всю зиму, чтобы умудриться показать такое? Кабачком? Баклажаном? Может быть тыковкой?! Я таких овощей не знаю. Это надо было месяцами с дивана не слазить. Только в туалет.
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Ответ Мультик
Ты офигел что ли) 130 у меня в школе на уроке физкультуры было.
В школьном возрасте мог быть и 140, попробуй сейчас. То, что Устюгов смог разогнать пульс до 201 удара, внушает осторожный, сдержанный оптимизм по его подготовке к спартакиаде.
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А теперь представьте, что Устюг из такого дна доберется до прошлогодних кондиций на главных стартах. Как вы отреагируете?
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До чего же у нас любят С. Устюгова! В комментариях ни какого злорадства, только один здоровый юмор! Посмеялась на славу. С нетерпением ждем следующего старта от Устюгова с его комментариями! Всем привет и спасибо за хорошее настроение!
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Ответ Андрей Каханков
Обыватель, попробуй разогнать пульс хотя бы до 130, сильно сомневаюсь, что получится.
Ты офигел что ли) 130 у меня в школе на уроке физкультуры было.
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Да уж! Выходит зря мы ждём Устюгова на КР.
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Мультик: "...должен быть минимальный пульс на максимальном темпе..." Что-то совсем новое в в спортивной медицине, тянет на "открытие".
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Лёгкий троллинг хейтеров-чайников: когда бежишь на максимуме, в середине гонки пульс никак, даже на спуске, не опускается во вторую (первую тренировочную) зону.
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Ответ Мультик
А как второй вывод получился? То что пульс 200? Так это у него с непривычки. Вышел, поработал чуть - и пульс в небеса, вместе с давлением. Там и напрягаться не надо, оно само. Темп-то черепаший у майора был. В том и фишка, что должен быть минимальный пульс на максимальном темпе, а не максимальный пульс на минимальном темпе) Первое достижимо только у тренированных профи, второе - любому обывателю по плечу.
Обыватель, попробуй разогнать пульс хотя бы до 130, сильно сомневаюсь, что получится.
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Ответ Александра Стенмарк
До чего же у нас любят С. Устюгова! В комментариях ни какого злорадства, только один здоровый юмор! Посмеялась на славу. С нетерпением ждем следующего старта от Устюгова с его комментариями! Всем привет и спасибо за хорошее настроение!
Все любят всех.
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Ответ SkierNSK
Лёгкий троллинг хейтеров-чайников: когда бежишь на максимуме, в середине гонки пульс никак, даже на спуске, не опускается во вторую (первую тренировочную) зону.
В целом верно, но есть нюанс: не видно значений границ зон на скрине. Легко выставить границы на устройстве так, чтобы пульс опускался в, якобы, первую зону, на самом деле оставаясь в третьей.
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