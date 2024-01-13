«Большунов пробил мне лыжу насквозь. Если не специально, то рабочий момент, хотя приятного мало». Волков о спринте

Лыжник рассказал о столкновении с Александром Большуновым в спринте Кубка России.

Сегодня Большунов выиграл гонку классическим стилем в Мирном. В четвертьфинале у него произошло столкновение с Сергеем Волковым.

«Конечно, хотелось пробиться в финал, но не хватило немного восстановления после четвертьфинала. В том забеге я шел впереди между лыжней, а Александр Большунов сзади пытался протиснуться.

В итоге попал мне палкой по пятке лыжи, из-за чего я потерял скорость и позицию. Как оказалось, пробил лыжу насквозь. Если это было сделано не специально, то рабочий момент, хотя в поломке инвентаря приятного мало», – рассказал Волков.