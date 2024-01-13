«Большунов пробил мне лыжу насквозь. Если не специально, то рабочий момент, хотя приятного мало». Волков о спринте

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Волков Кубок России Александр Большунов Лыжи

Лыжник рассказал о столкновении с Александром Большуновым в спринте Кубка России.

Сегодня Большунов выиграл гонку классическим стилем в Мирном. В четвертьфинале у него произошло столкновение с Сергеем Волковым.

«Конечно, хотелось пробиться в финал, но не хватило немного восстановления после четвертьфинала. В том забеге я шел впереди между лыжней, а Александр Большунов сзади пытался протиснуться.

В итоге попал мне палкой по пятке лыжи, из-за чего я потерял скорость и позицию. Как оказалось, пробил лыжу насквозь. Если это было сделано не специально, то рабочий момент, хотя в поломке инвентаря приятного мало», – рассказал Волков.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий