Александр Большунов: «Сегодня удалось выиграть, хорошая работа лыж и неплохое самочувствие. В четвертьфинале было напряжно»

Большунов прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка России в Казани.

Лыжник одержал 14-ю подряд победу в сезоне. Он выиграл все старты на Кубке России.

«Сегодня удалось выиграть, хорошая работа лыж и достаточно неплохое самочувствие. Все-таки круг короткий, 1100 метров, наверное, и все ребята были готовы бороться, что показал пролог.

В четвертьфинале было напряжно, потому что лыжи без лыжни едут быстрее и все вставали между лыжней. Конечно, мы друг другу мешали, наши палки пересекались и создавались опасные ситуации.

Я сделал вывод, что в следующих забегах нужно остерегаться таких контактов и более спокойно проходить стадии, потому что круг достаточно короткий и случись что, ничего уже не сделаешь», – сказал .