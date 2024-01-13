Александр Большунов: «Сегодня удалось выиграть, хорошая работа лыж и неплохое самочувствие. В четвертьфинале было напряжно»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Александр Большунов Лыжи

Большунов прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка России в Казани.

Лыжник одержал 14-ю подряд победу в сезоне. Он выиграл все старты на Кубке России.

«Сегодня удалось выиграть, хорошая работа лыж и достаточно неплохое самочувствие. Все-таки круг короткий, 1100 метров, наверное, и все ребята были готовы бороться, что показал пролог.

В четвертьфинале было напряжно, потому что лыжи без лыжни едут быстрее и все вставали между лыжней. Конечно, мы друг другу мешали, наши палки пересекались и создавались опасные ситуации.

Я сделал вывод, что в следующих забегах нужно остерегаться таких контактов и более спокойно проходить стадии, потому что круг достаточно короткий и случись что, ничего уже не сделаешь», – сказал Александр Большунов

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