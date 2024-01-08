Александр Терентьев: «Мы с Бородавко сошлись на том, что лучше быть хорошим спринтером, чем посредственным дистанционщиком»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Александр Терентьев Лыжи

Александр Терентьев заявил, что не хочет быть «посредственным дистанционщиком».

– По мнению Бородавко, лыжник должен стремиться быть универсалом. Вы же ярко выраженный спринтер. Получается, на вас позиция тренера не распространяется?

– Мы два или три года пытались работать в этом направлении. Но не идет. Я могу бегать дистанционные гонки, иногда даже неплохо, но даже в лучшем случае это будет пятое или шестое место на финише.

Мы неоднократно обсуждали это с Юрием Викторовичем (Бородавко) и сошлись на том, что лучше быть хорошим спринтером, чем посредственным дистанционщиком, – сказал бронзовый призер Олимпиады-2022 в личном и командном спринтах Терентьев.

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Прямь как в легкой атлетике
спринт - стайер
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