Александр Терентьев: «Мы с Бородавко сошлись на том, что лучше быть хорошим спринтером, чем посредственным дистанционщиком»

Александр Терентьев заявил, что не хочет быть «посредственным дистанционщиком».

– По мнению Бородавко, лыжник должен стремиться быть универсалом. Вы же ярко выраженный спринтер. Получается, на вас позиция тренера не распространяется?

– Мы два или три года пытались работать в этом направлении. Но не идет. Я могу бегать дистанционные гонки, иногда даже неплохо, но даже в лучшем случае это будет пятое или шестое место на финише.

Мы неоднократно обсуждали это с Юрием Викторовичем (Бородавко) и сошлись на том, что лучше быть хорошим спринтером, чем посредственным дистанционщиком, – сказал бронзовый призер Олимпиады-2022 в личном и командном спринтах Терентьев.