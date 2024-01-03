Степанова о юношеском спорте: «Бесконечное давление, привычка прикрикивать и даже слегка унижать детей и подростков ничего хорошего не принесут»

Лыжница Вероника Степанова призвала не давить на детей и подростков в спорте.

«Спорт высших достижений накладывает очень большие обязательства. Постоянное давление. Никакой особой разницы, норвежский ты спортсмен или российский.

Типичная карьера юного атлета на пороге юниорской сборной выглядит примерно так: мама и/или папа сами занимались этим спортом или близким (лыжи, биатлон), в тебе видят продолжение своих успехов. Им хочется, чтобы ты пошла дальше, избежала их ошибок и главное «запиталась» их опытом.

Такие родители бегут со своим чадом по лыжне в буквальном смысле: переживают, подгоняют, контролируют во всем. Как правило, отдают к таким же амбициозным тренерам.

Сколько я повидала таких «вовлеченных» родителей и тренеров, разносящих своего атлета на каких-нибудь областных соревнованиях среди младших и средних девушек или юношей! «Мы маме шубу не купили, чтобы тебе лыжи нормальные купить, а ты как бежишь?!»

Вы думаете, такие крики после финиша – фантазии? Увы! Приезжайте на областные или зональные соревнования, послушайте сами. Вот что должна 15-16 летняя лыжница (биатлонистка) после такого разноса, да еще публичного чувствовать?

И другой, связанный с этим аспект. Тренеры сборной разве что на заборе еще не написали большими буквами послание своим коллегам, которые работают с юными дарованиями: не форсируйте! Дайте детям погулять, поиграть в подвижные игры, работайте над техникой.

А потом мы, сборники, приезжаем на сборы в Малиновку или Тюмень и видим, как там 12-13 летние носятся, как угорелые по кругам, нас обгоняя под бодрые крики своих тренеров. Я понимаю, что тренеры детей и юниоров – тоже амбициозные люди и что их работа так или иначе оценивается по тому, сколько чемпионов подготовили. Но так нельзя!

Бесконечное давление, привычка прикрикивать и даже слегка унижать детей и подростков ничего хорошего не принесут», – написала олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова в колонке на «Матч ТВ».