Елена Вяльбе: «Горе — когда матери без сыновей остаются. Я не готова в это время разменяться на белую тряпку»

Елена Вяльбе объяснила, почему против выступления в нейтральном статусе.

— Вы одна из немногих руководителей федераций, кто заявил, что под нейтральным флагом не поедем никуда.

— Я не призываю к этому, у каждого свое мнение.

— Спортсмены задают вам вопросы об этом?

— Нет. Я надеюсь и верю, что они прекрасно понимают, почему у нас сегодня такая позиция. Мы две Олимпиады прошли без флага и гимна. Я все-таки считаю, что предыдущие Игры — это тоже не флаг и не гимн. Но, безусловно, спасибо и за эту «косточку», которую нам кинули, — мы были не совсем обезличены, так или иначе флаг Олимпийского комитета России присутствовал.

Когда мы в Корею поехали без флага и гимна, ко мне пришли ребята — двое, фамилии их называть не буду. На собрании я сказала: ребята, так и так, мы будем выступать без флага и гимна. Моя вам рекомендация — мы поедем, мы должны с этим согласиться, но выступить должны там с честью и достоинством. Это самое главное. Эти двое пришли и говорят: Елена Валерьевна, запретите нам. Я объясняю им: ребята, это может быть ваша последняя Олимпиада. Но тогда другая история была. Хотя, скажи на тот момент главные руководители: не едем, я нашла бы для них слова. А сейчас мне все это совесть не позволит им сказать.

Если сейчас наша страна не будет единой, всем нам грош цена. Я знаю по себе, как короток спортивный век. Я с 9 до 30 лет была в спорте. Но чем отличается тот человек, который очень хорошо учился в школе, хорошо окончил институт, поступил на престижную работу, но с началом СВО пошел защищать Родину? Есть в этом какая-то несправедливость по отношению к людям, которые сейчас защищают нас и наш суверенитет.

Мы столько сегодня говорили о детях, о том, как их воспитывать, о патриотизме. И если мы сегодня им все это не объясним, они ничего понимать дальше не будут.

Это очень горько, что мы не едем на международные старты. Скажут: вот флаг, вот гимн, вы русские, тогда мы едем. А сейчас… Это не горе. Горе — когда матери без сыновей остаются. Я не готова в это время разменяться на белую тряпку. Уверена, ребята не спрашивают именно потому, что знают мой ответ, – сказала глава ФЛГР .