Елена Вяльбе: «Горе — когда матери без сыновей остаются. Я не готова в это время разменяться на белую тряпку»
Елена Вяльбе объяснила, почему против выступления в нейтральном статусе.
— Вы одна из немногих руководителей федераций, кто заявил, что под нейтральным флагом не поедем никуда.
— Я не призываю к этому, у каждого свое мнение.
— Спортсмены задают вам вопросы об этом?
— Нет. Я надеюсь и верю, что они прекрасно понимают, почему у нас сегодня такая позиция. Мы две Олимпиады прошли без флага и гимна. Я все-таки считаю, что предыдущие Игры — это тоже не флаг и не гимн. Но, безусловно, спасибо и за эту «косточку», которую нам кинули, — мы были не совсем обезличены, так или иначе флаг Олимпийского комитета России присутствовал.
Когда мы в Корею поехали без флага и гимна, ко мне пришли ребята — двое, фамилии их называть не буду. На собрании я сказала: ребята, так и так, мы будем выступать без флага и гимна. Моя вам рекомендация — мы поедем, мы должны с этим согласиться, но выступить должны там с честью и достоинством. Это самое главное. Эти двое пришли и говорят: Елена Валерьевна, запретите нам. Я объясняю им: ребята, это может быть ваша последняя Олимпиада. Но тогда другая история была. Хотя, скажи на тот момент главные руководители: не едем, я нашла бы для них слова. А сейчас мне все это совесть не позволит им сказать.
Если сейчас наша страна не будет единой, всем нам грош цена. Я знаю по себе, как короток спортивный век. Я с 9 до 30 лет была в спорте. Но чем отличается тот человек, который очень хорошо учился в школе, хорошо окончил институт, поступил на престижную работу, но с началом СВО пошел защищать Родину? Есть в этом какая-то несправедливость по отношению к людям, которые сейчас защищают нас и наш суверенитет.
Мы столько сегодня говорили о детях, о том, как их воспитывать, о патриотизме. И если мы сегодня им все это не объясним, они ничего понимать дальше не будут.
Это очень горько, что мы не едем на международные старты. Скажут: вот флаг, вот гимн, вы русские, тогда мы едем. А сейчас… Это не горе. Горе — когда матери без сыновей остаются. Я не готова в это время разменяться на белую тряпку. Уверена, ребята не спрашивают именно потому, что знают мой ответ, – сказала глава ФЛГР Вяльбе.
А не притившийся ли это враг?
:):):)
По факту, страна третьего мира, условная бензоколонка, зависящая от курса доллара, "вражеской валюты".
конечно горе
а как быть матерям чьи сыновья погибают на своей земле по ту сторону границы ?
А что на родину кто-то напал?
Как летняя - орать будет до потери пульса, что у нас страна, флаг, гимн и достоинство.
"Мы столько сегодня говорили о детях, о том, как их воспитывать, о патриотизме. И если мы сегодня им все это не объясним, они ничего понимать дальше не будут"
Оставьте детей в покое и не пичкайте их своей идеологизированной лабудой! Говорю как педагог.
P.S. Сомневаюсь, что Вяльбе в принципе сможет объяснить, что такое суверенитет (не в путинской трактовке, а в научной)