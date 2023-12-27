Елена Вяльбе: «Горе — когда матери без сыновей остаются. Я не готова в это время разменяться на белую тряпку»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе ТАСС Лыжи

Елена Вяльбе объяснила, почему против выступления в нейтральном статусе.

— Вы одна из немногих руководителей федераций, кто заявил, что под нейтральным флагом не поедем никуда.

— Я не призываю к этому, у каждого свое мнение.

— Спортсмены задают вам вопросы об этом?

— Нет. Я надеюсь и верю, что они прекрасно понимают, почему у нас сегодня такая позиция. Мы две Олимпиады прошли без флага и гимна. Я все-таки считаю, что предыдущие Игры — это тоже не флаг и не гимн. Но, безусловно, спасибо и за эту «косточку», которую нам кинули, — мы были не совсем обезличены, так или иначе флаг Олимпийского комитета России присутствовал.

Когда мы в Корею поехали без флага и гимна, ко мне пришли ребята — двое, фамилии их называть не буду. На собрании я сказала: ребята, так и так, мы будем выступать без флага и гимна. Моя вам рекомендация — мы поедем, мы должны с этим согласиться, но выступить должны там с честью и достоинством. Это самое главное. Эти двое пришли и говорят: Елена Валерьевна, запретите нам. Я объясняю им: ребята, это может быть ваша последняя Олимпиада. Но тогда другая история была. Хотя, скажи на тот момент главные руководители: не едем, я нашла бы для них слова. А сейчас мне все это совесть не позволит им сказать.

Если сейчас наша страна не будет единой, всем нам грош цена. Я знаю по себе, как короток спортивный век. Я с 9 до 30 лет была в спорте. Но чем отличается тот человек, который очень хорошо учился в школе, хорошо окончил институт, поступил на престижную работу, но с началом СВО пошел защищать Родину? Есть в этом какая-то несправедливость по отношению к людям, которые сейчас защищают нас и наш суверенитет.

Мы столько сегодня говорили о детях, о том, как их воспитывать, о патриотизме. И если мы сегодня им все это не объясним, они ничего понимать дальше не будут.

Это очень горько, что мы не едем на международные старты. Скажут: вот флаг, вот гимн, вы русские, тогда мы едем. А сейчас… Это не горе. Горе — когда матери без сыновей остаются. Я не готова в это время разменяться на белую тряпку. Уверена, ребята не спрашивают именно потому, что знают мой ответ, – сказала глава ФЛГР Вяльбе

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36 комментариев
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Вроде есть вариант, при котором и матери никого терять не будут и флаг вернут. Не?
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когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите. (ц)
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Она угарает так чтоли? Или это полное отсутствие причинно-следственных связей в башке?
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+34
А сын Франц до 12-14 лет в Эстонии учился и без матери, не зная русского языка, правда же? На что его в тот момент поменяла?
+29
-2
+27
Вяльбе, Степанова, Третьяк, Фетисов - четыре всадника апокалипсиса последних недель на спортс))) Остальные терюшковы пока сильно отстают))
+21
0
+21
Ответ GibsonFlyingV
Она угарает так чтоли? Или это полное отсутствие причинно-следственных связей в башке?
Возможно, распад личности начался.
+15
0
+15
А из-за кого они без сыновей остаются, она не думала?
+16
-2
+14
Ответ muddy.hedgehog
Комментарий удален модератором
Видимо в её кривой логике, если бы нас допустили с флагом и гимном, матери с погибшими детьми радовались и испытывали бы гордость, при поднятии флага в честь победы наших лыжников. Даже не знаю, что у неё с головой и лечится ли это?
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Горе и украинским матерям....Даже если они едут на Олимпиаду под своим флагом..
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то орали спорт вне политики, теперь орут наоборот, странные люди ))
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Горе - когда не можешь собрать в кучу причину и следствие.
+10
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+8
Вяльбе сильно отметила католическое рождество.
А не притившийся ли это враг?
:):):)
+7
-1
+6
Ответ Ильнур Хасанов
Я с не полностью согласен. Хватит унижаться. Россия считает себя державой, так пусть и остается державой.
Россия может считать себя кем угодно, даже державой, хотя не понятен смысл этого слова.
По факту, страна третьего мира, условная бензоколонка, зависящая от курса доллара, "вражеской валюты".
+6
-1
+5
"Мы столько сегодня говорили о детях, о том, как их воспитывать, о патриотизме. И если мы сегодня им все это не объясним, они ничего понимать дальше не будут." (с) Непонятно, как с таким мировоззрением, можно что-то об’яснить детям? И что они вообще должны понять? У многих из этих детей, отцы погибли, стали инвалидами. У них горе, что ты можешь им об’яснить, бестолковая тётка?
+5
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+5
А ради чего сыновья умирают, Вяльбе не думала?
+5
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+5
Горе — когда матери без сыновей остаются ...
конечно горе
а как быть матерям чьи сыновья погибают на своей земле по ту сторону границы ?
+4
0
+4
Ответ Ярик01
А сын Франц до 12-14 лет в Эстонии учился и без матери, не зная русского языка, правда же? На что его в тот момент поменяла?
На большое корыто....
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+3
В 99% случаев за подобным публичным пафосом стоят деньги и возможность припасть к кормушке. Жаль, что многие до сих пор принимают это за искренность.
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Ответ Snag
Комментарий скрыт
Дураков переубеждать, только время тратить.
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На вид она жирнее уткина
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Ответ LLC TRUST
Комментарий удален модератором
Да там после интервью ТАСС нужно было забирать в палату.
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Ответ bukvoed33
Комментарий удален модератором
Это самая главная скрепа.
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Причинно-следственные связи в ее головке отсутствуют напрочь, просто бесконечный вакуум и лизоблюдство.
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"... но с началом СВО пошел защищать Родину?"
А что на родину кто-то напал?
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Почему-то из ее подопечных никто родину не пошел защищать. На такое хорошее и нужное по ее словам, дело, ни одного желающего не нашлось? странно
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Ну как зимняя олимпиада, то, конечно, тут дело другое.

Как летняя - орать будет до потери пульса, что у нас страна, флаг, гимн и достоинство.
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"Есть в этом какая-то несправедливость по отношению к людям, которые сейчас защищают нас и наш суверенитет"
"Мы столько сегодня говорили о детях, о том, как их воспитывать, о патриотизме. И если мы сегодня им все это не объясним, они ничего понимать дальше не будут"

Оставьте детей в покое и не пичкайте их своей идеологизированной лабудой! Говорю как педагог.
P.S. Сомневаюсь, что Вяльбе в принципе сможет объяснить, что такое суверенитет (не в путинской трактовке, а в научной)
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Комментарий удален модератором
Ответ D-eisler@yandex.ru
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ DaleCo
Вроде есть вариант, при котором и матери никого терять не будут и флаг вернут. Не?
к зеленскому вопросы
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